ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός 1-3: Μία νίκη μακριά από τον τίτλο στη Volley League γυναικών το τριφύλλι

Το 2-0 στους τελικούς της Volley League Γυναικών έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε άνετα από την Κηφισιά, επικρατώντας του ΖΑΟΚ με 3-1 σετ.

Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ, ο Παναθηναϊκός αποδείχτηκε ανώτερος στα επόμενα τρία και πήρε τη νίκη με 3-1 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25) επί του ΖΑΟΝ στο Ζηρίνειο της Κηφισιάς, στον δεύτερο τελικό της Volley League γυναικών. Οι «πράσινες» έκαναν το 2-0 στη σειρά και πλέον βρίσκονται μία νίκη μακριά από τον 27ο τίτλο της Ιστορίας τους.

Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι υποδέχεται τον ΖΑΟΝ στο Μετς, την Πέμπτη (23/4) σε 3ο τελικό και παρουσία των φιλάθλων της θα προσπαθήσει να δώσει τέλος στη σειρά και να επιστρέψει στους τίτλους ύστερα από μία διετία.

Ο ΖΑΟΝ χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη για να μειώσει τη σειρά σε 2-1 και να δώσει παράταση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Τα σετ: 3-1 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25).