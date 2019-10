Ζενίτ – Παναθηναϊκός: Καλάθης “κέρναγε”, Φριντέτ και Τόμας… έπιναν στη Ρωσία! Σπουδαίο διπλό για το Τριφύλλι – videos

Σε ένα ματς που έμοιαζε πολύ με αυτό στη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πολύ κοντά σε μία ακόμη… αυτοκτονία στο τέλος, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 89-79.

Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν ακόμη και με +14 στα μέσα της τρίτης περιόδου, αλλά επέτρεψαν στους Ρώσους να μειώσουν ακόμη και στο καλάθι, πριν τελειώσουν το ματς ο Καλάθης με τον Φριντέτ.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού “έκλεισε” το παιχνίδι με 8 πόντους, 15 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ είχε 22 πόντους, με 4 ασίστ και πολλές κρίσιμες βολές στα τελευταία λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε άσχημα το ματς, με άστοχα σουτ και κενά στην άμυνα που έδιναν ελεύθερα σουτ στους Ρώσους. Ο Αργύρης Πεδουλάκης “ψήλωσε” όμως στη συνέχεια την ομάδα με Μπεντίλ και Βουγιούκα, ενώ ο Τόμας βρήκε ρυθμό στην επίθεση και με 10 δικούς του πόντους έδωσε προβάδισμα 22-20 στους “πράσινους” στο 10′.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το παιχνίδι πήγαινε πόντο πόντο με τον Μήτογλου να δίνει… ώθηση στο Τριφύλλι και να αυξάνει τη διαφορά, αλλά δύο σερί τρίποντα του Αλμπισί “έκοψαν” το ρυθμό του για να “κλείσει” το ημίχρονο με 38-40.

