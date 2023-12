Ο χώρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού θρηνεί την απώλεια του Βραζιλιάνου -αλλά γεννημένου στη Γαλλία- παλαίμαχου οδηγού, Ζιλ ντε Φεράν.

Ο πρώην οδηγός-και δύο φορές πρωταθλητής- της Formula Indy-, και νικητής του Indianapolis 500, Ζιλ ντε Φεράν πέθανε σε ηλικία 56 ετών από καρδιακή ανακοπή.

Θρύλος του βραζιλιάνικου μηχανοκίνητου αθλητισμού-γεννημένος στη Γαλλία αλλά με βραζιλιάνικη υπηκοότητα-, συνολικά, ο συγκέντρωσε 12 νίκες και 21 pole position στο Cart/Indy, όπου αγωνίστηκε για εννέα σεζόν (από το 1995 έως το 2003). Η κορύφωση της καριέρας του ήταν στην τελική ευθεία, μεταξύ 2000 και 2003, όταν οδήγησε για την «Penske».

Από το 2018, ο Βραζιλιάνος εργάζεται στη McLaren, στη Formula 1. Έγινε αθλητικός διευθυντής της ομάδας και, το 2023, εργάστηκε ως σύμβουλος.

The fastest oval driver of all time has left us. RIP Gil de Ferran, 2003 Indy 500 champion. The one time I met him, he was just as friendly as could be



241.428 mph at California Speedway still stands as the fastest closed circuit qualifying speed ever pic.twitter.com/73m4CQHYdj