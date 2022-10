Ο Ζινεντίν Ζιντάν προανήγγειλε την επιστροφή του στους πάγκους, όντας έτοιμος για νέο “κεφάλαιο” στην καριέρα του μετά τις δύο θητείες στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρά τα σενάρια του καλοκαιριού για την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ζιντάν παραμένει εκτός ποδοσφαίρου, έχοντας προπονήσει μόνο τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι στιγμής στην καριέρα του. Με τους “μερένγκες” έχει κατακτήσει όμως τα πάντα κι έτσι είναι… περιζήτητος στην Ευρώπη, αλλά ακόμη δεν έχει αποφασίσει το επόμενο βήμα του.

Μιλώντας στο γαλλικό «RMC» φάνηκε ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει. «Αν μου λείπει να είμαι προπονητής; Όχι, γιατί ποτέ δεν είμαι μακριά από την επιστροφή μου. Απλά θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα. Σύντομα, σύντομα. Προς το παρόν το απολαμβάνω», ανέφερε χαρακτηριστά ο Γάλλος τεχνικός και θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

