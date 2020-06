Η εταιρεία που χειρίζεται την τεχνολογία του «goal-line» στα ματς της Premier League απολογήθηκε για το εξόφθαλμο λάθος στο Άστον Βίλα – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (0-0), μετά το… κράξιμο που υπήρξε.

Η εταιρεία «Hawk-Eye» βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής του ποδοσφαιρικού κόσμου, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από την Premier League αλλά και την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για το γκολ που… μπήκε αλλά δεν μέτρησε.

«Οι διαιτητές του αγώνες δεν δέχθηκαν καμία ειδοποίηση, ούτε στο ρολόι, ούτε στο ακουστικό τους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Goal Line Decision. «Οι εφτά κάμερες που είναι τοποθετημένες στις εξέδρες γύρω από την περιοχή ήταν σημαντικά αποκλεισμένες από τον τερματοφύλακα, τον αμυντικό και το δοκάρι. Αυτό το επίπεδο απόκρυψης δεν έχει σημειωθεί ποτέ σε πάνω από 9.000 παιχνίδια όπου το σύστημα Hawk-Eye Goal Line Technology έχει χρησιμοποιηθεί», τονίζεται χαρακτηριστικά.

