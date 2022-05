Ο Μίνο Ραϊόλα πέθανε στις 30 Απριλίου και σε ηλικία 54 ετών, μετά από “μάχη” μηνών για την υγεία του, εξαιτίας μίας “βαριάς” ίωσης που προκάλεσε μόλυνση των πνευμόνων του.

Ο Ιταλός μεγαλοατζέντης κηδεύτηκε έτσι σήμερα Παρασκευή (06/05) στο Μόντε Κάρλο, παρουσία πλήθος αστέρων του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων οι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Έρλινγκ Χάαλαντ και Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Ο Ραϊόλα υπήρξε άλλωστε ένας από τους κορυφαίους μάνατζερ παικτών στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, παίζοντας κομβικό ρόλο σε πλήθος μετεγγραφών δισεκατομμυρίων ευρώ.

