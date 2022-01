Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με τις εμφανίσεις του στη Μίλαν, παρότι έχει κλείσει πια τα 40 του χρόνια.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα αγωνίζεται για τουλάχιστον ένα δύο χρόνια ακόμη και σε μία νέα του συνέντευξη στην “L’Equipe” τόνισε ότι δεν είναι έτοιμος να αποσυρθεί από τώρα από την ενεργό δράση.

Η ατάκα του θρύλου του Σουηδικού ποδοσφαίρου ήταν φυσικά πολύ πιο… Ζλάταν, αφού υποστήριξε χαρακτηριστικά τα εξής: «Κανονικά, στα 40, είσαι στο σπίτι, ανάβεις πούρο και είσαι ικανοποιημένος με την καριέρα που έκανες. Δεν είμαι έτοιμος να καπνίσω πούρα ακόμα».

🗣 Zlatan Ibrahimovic to l’Equipe:



“Normally, at 40, you’re at home, you light up a cigar and you’re satisfied with the career you’ve had.



“I’m not ready to smoke a cigar yet.” pic.twitter.com/GfHoip3FbZ