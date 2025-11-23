Ζντοβτς για τις εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Δεν είχα καμία συνάντηση για μετεγγραφική ενίσχυση»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 92-81 από τον Ολυμπιακό στην Πυλαία για την 8η αγωνιστική της GBL και ο Γιούρι Ζντοβτς ρωτήθηκε για τις μετεγγραφές της ομάδας ενόψει και της επικείμενης αλλαγής ιδιοκτησίας της ΚΑΕ.

Η πολυαναμενόμενη είσοδος του Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και για την ενίσχυση της ομάδας με νέες μετεγγραφές, αλλά ο Γιούρι Ζντοβτς ξεκαθάρισε ότι δεν έχει συζητήσει κάτι σχετικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανέφερε μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τα εξής: «Δεν είχα καμία συνάντηση για ενίσχυση. Ακούμε πολλά, με ρωτάνε πολλά. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες, όταν θα γυρίσουμε από τη διακοπή».