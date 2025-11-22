Αθλητικά

Τέλης Μυστακίδης για ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο, θα πληρώσουμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις»

Δέσμευση της πλευράς Μυστακίδη για τα χρέη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπιλμπάο στην Πυλαία / EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας στο μπάσκετ, με τον Τέλη Μυστακίδη προ των πυλών της “ασπρόμαυρης” ΚΑΕ, αλλά να βγάζει ανακοίνωση για το θέμα των χρεών της ομάδας.

Η εταιρεία Alpha Sports Group του Τέλη Μυστακίδη ανέφερε σε σχετική επίσημη ενημέρωση ότι θα πληρώσει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις, αλλά τίποτα που δεν προβλέπεται στη συμφωνία του με τους μετόχους.

Η ανακοίνωση για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

“Όπως θα έχετε διαπιστώσει οι πωλητές των μετοχών απαιτούν την άμεση πληρωμή υποχρεώσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από εμάς, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τη δομή της μεταξύ μας συμφωνίας. Μάλιστα σε τρίτο, προσωπικό λογαριασμό. Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ.

Έχουμε διαβεβαιώσει τους πωλητές και ρητώς διασφαλίζουμε με την παρούσα αλληλογραφία ότι, όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις.

Το όνειρό μας είναι να δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί ξανά, και ήδη έχουμε προϋπολογίσει κι έχουμε έτοιμες τις επενδύσεις για την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του PAOK Sports Arena (Παλατάκι).

M’ εκτίμηση,
ALPHA SPORTS GROUP”.

