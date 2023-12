Η τοποθέτηση του ισχυρού άνδρα της Μπαρτσελόνα -και εκ των ιδρυτών της European Super League– Ζοάν Λαπόρτα, μετά την ήττα της UEFA στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχει “μονοπώλιο” της UEFA και ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στη European Super League για να δημιουργήσει το δικό της πρωτάθλημα. Ο Ζουάν Λαπόρτα της Μπαρτσελόνα -εκ των ιδρυτών της υπό διαμόρφωση Λίγκας- έσπευσε να δώσει μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά των νικητών.

Η τοποθέτηση του προέδρου της Μπαρτσελόνα:

Η Μπαρτσελόνα επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) που αξιολογεί το πρότζεκτ της European Super League όπως προτείνεται από την A22 Sports.

Ως ένας από τους συλλόγους που καθοδηγούν το πρότζεκτ της European Super League, η Μπαρτσελόνα πιστεύει ότι η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια νέα ποδοσφαιρική διοργάνωση ελίτ στην Ευρώπη, αντιτιθέμενος στο μονοπώλιο στον κόσμο του ποδοσφαίρου και επιθυμεί να ξεκινήσει νέες συζητήσεις για την πορεία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο μέλλον.

Από την ίδρυσή της το 1899, η Μπαρτσελόνα ήταν πάντα ένας πρωτοπόρος σύλλογος στον κόσμο του αθλητισμού, καθοδηγώντας την προσπάθεια για πιο επαγγελματικές δομές τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή κλίμακα, τόσο σε αγώνες ανδρών όσο και γυναικών, σε διάφορα αθλήματα και από διαφορετικές κοινωνικές ανησυχίες.

Ως εκ τούτου, όπως διατηρεί τα τελευταία χρόνια, ο σύλλογος πιστεύει ότι η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συνεπάγεται την ανάγκη δημιουργίας μιας ιδέας σύμφωνα υπό την αιγίδα της European Super League που προτείνει η Α22.

Ένα σύστημα που θα αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η υπερφόρτωση των αγώνων και ο υπερβολικός αριθμός αγώνων μεταξύ των εθνικών ομάδων, που θα λειτουργεί προς τη ρύθμιση του οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι μεταξύ των συμμετεχουσών ομάδων και που θα θέτει τοπικούς και διεθνείς παίκτες και υποστηρικτές στο επίκεντρο.

Αυτό το σύστημα πρέπει να σέβεται τις λειτουργίες και τη βιωσιμότητα των εγχώριων διοργανώσεων και θα πρέπει να είναι μια αξιοκρατία που βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα στο γήπεδο.

Σε μια χρονιά που ο σύλλογος γιορτάζει την 125η επέτειό του, η Μπαρτσελόνα επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις της σε διάφορα αθλήματα για να προτείνει λύσεις για τρέχοντα ζητήματα στον αθλητισμό της ελίτ.

Γι’ αυτό δηλώνει την υποστήριξή της στη European Super League που προωθείται από την Α22 και ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των εγχώριων και διεθνών ποδοσφαιρικών φορέων, οι οποίοι έχουν πλέον επικυρωθεί με τη σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα παραπάνω υπόκεινται σε πλήρη ανάγνωση της πρότασης.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″><p lang=”en” dir=”ltr”>President Laporta discussing the sentencing of the Super League 👇 <a href=”https://t.co/0ID4wB8258″>pic.twitter.com/0ID4wB8258</a></p>— Barça Buzz (@Barca_Buzz) <a href=”https://twitter.com/Barca_Buzz/status/1737781639688736835?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 21, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>