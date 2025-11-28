Ζοάν Λαπόρτα: «Ο Φλορεντίνο Πέρεθ και η Ρεάλ Μαδρίτης πάσχουν από Μπαρτσελονίτιδα»

Ο “πόλεμος” μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης έχει “φουντώσει” το τελευταίο διάστημα, με τις δύο ομάδες να έχουν μία έντονη αντιπαράθεση για τη διαιτησία και ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα, έδωσε μία… viral ατάκα σε νέες δηλώσεις του για το θέμα.

Σχολιάζοντας τη συνεχή κριτική από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης για την υπόθεση Νεγκρέιρα, ο Ζοάν Λαπόρτα, υποστήριξε ότι η “Βασίλισσα” και ο πρόεδρός της, Φλορεντίνο Πέρεθ, πάσχουν από… Μπαρτσελονίτιδα.

Οι δηλώσεις του Λαπόρτα

«Τώρα που βρίσκομαι στην Ανδόρα, θυμάμαι τις δηλώσεις στη Συνέλευση της Ρεάλ Μαδρίτης, τις οποίες δεν είχα την ευκαιρία να σχολιάσω. Νομίζω ότι είναι οφσάιντ, υποδηλώνουν την… Μπαρτσελονίτιδα που έχουν στη Μαδρίτη. Φαίνεται ότι πρέπει να μιλήσουν για την Μπάρτσα για να δικαιολογήσουν, δεν ξέρω τι.

Είναι παρόντες ανά πάσα στιγμή στη δικαστική διαδικασία της «Υπόθεσης Νεγκρέιρα», ότι την τεντώνουν σαν τσίχλα επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, αλλά είναι ένας τρόπος να δικαιολογήσουν κάτι που δεν είναι αλήθεια: η Μπάρτσα δεν αγόρασε ποτέ διαιτητή και η Μπάρτσα γενικά δεν ευνοείται από τους διαιτητές.

Ευνοούν τη Ρεάλ σε όλη τους τη ζωή. Χωρίς να επεκταθώ περισσότερο, την περασμένη αγωνιστική, σκόραραν δύο γκολ που από τη δική μου οπτική γωνία είναι σαφές ότι ο Μπέλινγχαμ αγγίζει την μπάλα με το χέρι του και αυτό του διευκολύνει να σκοράρει. Στην άλλη ο Βινίσιους σπάει τη μύτη του Ινιάκι, και αυτά τα δύο γκολ δεν έπρεπε να είχαν ανέβει και τώρα η Μπάρτσα θα ήταν πρώτη στο πρωτάθλημα.

Laporta: “El Madrid tiene barcelonitis”



“Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, han favorecido toda la vida al Madrid, sin ir más lejos, el último fin de semana”



“Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça” pic.twitter.com/RDVevsIC8i — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 28, 2025

Το τηλεοπτικό κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να επηρεάσει τους διαιτητές κάθε εβδομάδα. Έχουν ένα σύμπλεγμα καταδίωξης ενάντια στην καλύτερη περίοδο στην ιστορία της Μπάρτσα. Δεν τους άρεσε που η Μπάρτσα ήταν η κορυφαία ομάδα στον κόσμο από το 2004 έως το 2015, όταν η Μπάρτσα ήταν κυρίαρχη, και προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες που δεν οδηγούν πουθενά.

Ήταν μια ένδοξη εποχή. Ήμασταν η ομάδα που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, αναγνωρίσιμη, θαυμασμένη και σεβαστή για αυτά που δώσαμε, αναγνωρισμένη για αυτά που κάναμε και θαυμασμένη για τον τρόπο που το κάναμε. Κερδίσαμε πολλούς τίτλους και το στιλ παιχνιδιού της Μπάρτσα γοήτευσε τον κόσμο.

Θαυμάστηκε παγκοσμίως, οπότε μην βρίσκετε άχρηστες δικαιολογίες: Η Μπάρτσα κέρδισε με τα δικά της πλεονεκτήματα. Απλώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους».