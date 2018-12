Σε λίγη ώρα (19:30) η ΑΕΚ υποδέχεται τη Νίμπουργκ στο ΟΑΚΑ με στόχο μία ακόμη νίκη στο Basketball Champions League, όπου θεωρείται και φέτος από τα φαβορί για τον τίτλο.

Η περσινή πρωταθλήτρια της διοργάνωσης “τρέχει” ένα εντυπωσιακό σερί με 7 συνεχόμενες νίκες, γεγονός που ανάγκασε την ίδια τη διοργανώτρια αρχή, να την αποθεώσει εκ νέου, με ένα εντυπωσιακό σκίτσο στα social media. “Έβδομη συνεχόμενη νίκη για τους υπερασπιστές του τροπαίου. Ποιος μπορεί να τους αποτρέψει από μία back to back κατάκτηση του τίτλους”, αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

7⃣ W in a row for the defending Champs! Who can prevent @AEKBCgr from winning back-to-back #BasketballCL titles? 🏆 pic.twitter.com/t9sRnAe2ol

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 19, 2018