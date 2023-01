Η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρέτησε πρόωρα το Australian Open. Η Ελληνίδα τενίστρια έπεσε θύμα έκπληξης στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, καθώς ηττήθηκε από την Κινέζα Ζου Λι με 2-1.

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν το φαβορί του αγώνα κόντρα στο No.95 της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, η Ελληνίδα τενίστρια δεν μπόρεσε ποτέ (σ.σ. με εξαίρεση το δεύτερο σετ) να πιάσει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, έκανε αρκετά αβίαστα λάθη και μοιραία υπέκυψε στη Ζου Λι, η οποία έδωσε συνέχεια στις τεράστιες εμφανίσεις της στο Australian Open.

Η Κινέζα πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της, στις “16” καλύτερες ενός Grand Slam τουρνουά και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης της μετά το τέλος του αγώνα.

Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε τον δέκατο (!) αποκλεισμό της καριέρας της, σε 3ο γύρο Slam διοργάνωσης και συνεχίζει να αγνοεί τη 2η εβδομάδα ενός τέτοιου event, από το Australian Open του 2022.

Ο αγώνας:

Η Μαρία Σάκκαρη εμφάνισε μια νευρική εικόνα στο πρώτο μισό του πρώτου σετ και βρέθηκε να “κυνηγάει” την Ζου (έχανε με 3-1, 4-2 και 5-3).

Με την στήριξη των Ελλήνων οπαδών (σ.σ. δεν έπαψαν στιγμή να φωνάζουν συνθήματα) η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε στο 5-5 και προηγήθηκε για πρώτη φορά (6-5).

Η Κινέζα τενίστρια “έσβησε” το προβάδισμα της Σάκκαρη και έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ, και το κατέκτησε με 7-3 (το πρώτο σετ που πήρε κόντρα σε παίκτρια της δεκάδας της WTA).

Οι δυο αθλήτριες έκαναν πέντε σερί break στο δεύτερο σετ (ένα από την Ζου), με την Μαρία Σάκκαρη να πηγαίνει… τρένο και να το κατακτά με 6-1 μετά από 38 λεπτά, ισοφαρίζοντας έτσι σε 1-1.

Η Ζου μπήκε δυνατά στο τρίτο σετ, κάνοντας break και φτάνοντας στο 2-0 στα game. Η Μαρια Σάκκαρη αντέδρασε, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, αλλά δέχθηκε καθοριστικό μπρέικ στο 4-4, με την Κινέζα να ολοκληρώνει τον άθλο της και να παίρνει τη νίκη με 6-4 στο τρίτο σετ.

What a rollercoaster! 🎢



Lin Zhu does it defeating Maria Sakkari 7-6 1-6 6-4#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/sd0cRcvguI