Ζβέρεφ – Αλκαράθ: Ο αδιανόητος πόντος του Γερμανού στον τελικό του Roland Garros

Ο Ζβέρεφ πρωταγωνίστησε στον καλύτερο πόντο του τελικού του Roland Garros με αντίπαλο τον Αλκαράθ.

Ο Ζβέρεφ πήρε έναν αδιανόητο πόντο στη διάρκεια του δευτέρου σετ με τον Αλκαράθ στον τελικό του Roland Garros. Ο Ισπανός επιχείρησε να ανέβει στο φιλέ και προσπάθησε να στείλει τη μπάλα διαγώνια για να πάρει τον πόντο.

Ο Γερμανός, όμως πρόλαβε, να ανέβει και αυτός στο φιλέ και με ένα τρομερό χτύπημα, πήρε το πόντο και ξεσήκωσε το γήπεδο.

SACHA. WOW. 💥



Point of the match so far 👏#RolandGarros pic.twitter.com/PlInGTiTJr