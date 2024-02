BMW: Συνεχίζεται η επιτυχία μετά την κατάκτηση διακρίσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς το 2023

Το 2024 ξεκινά με έναν καταιγισμό βραβείων για την premium αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Μόναχο: Στον διαγωνισμό “Best Cars” που διοργάνωσε το περιοδικό αυτοκινήτου “auto, motor und sport”, δύο τρέχοντα μοντέλα BMW κατέκτησαν την πρώτη θέση στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Με μια σειρά από νίκες στον διαγωνισμό “Best Cars”, η BMW συνέχισε απνευστί και με την έλευση του 2024 το σερί επιτυχιών που ξεκίνησε στα τέλη του 2023. Η BMW Σειρά 2 Coupé κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη νίκη στην κατηγορία “compact”, ενώ η BMW X1 έχει τον πρώτο λόγο στην κατηγορία “compact SUV”.

Τα βραβεία “Best Cars” – όπου οι νικητές αναδεικνύονται μέσα από την ψηφοφορία των αναγνωστών του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου “auto, motor und sport” και φέτος πραγματοποιείται για 48η φορά – είναι από τα πιο διάσημα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 100.000 άτομα, επιλέγοντας έναν γενικό νικητή και το καλύτερο “εισαγόμενο μοντέλο” ανάμεσα σε 455 υποψήφια μοντέλα σε 13 κατηγορίες.

Η έναρξη του 2024 σηματοδοτήθηκε επίσης από τη νίκη της νέας BMW Σειράς 5 Sedan στην κατηγορία “Μεγάλο αυτοκίνητο” του βραβείου “Γυναικείο Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς”. Μία κριτική επιτροπή από 75 γυναίκες δημοσιογράφους του αυτοκινήτου από 52 χώρες επέλεξαν τους νικητές σε πέντε κατηγορίες από ένα σύνολο 62 οχημάτων.

Με σκοπό να αναδείξει την επιρροή των γυναικών στην αυτοκινητοβιομηχανία, το βραβείο αυτό, το οποίο φέτος απονεμήθηκε για 14η φορά, λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ασφάλεια, η ποιότητα, η τιμή, η σχεδίαση, η οδηγική άνεση, η καθημερινή χρηστικότητα και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Η νέα BMW Σειρά 5 Sedan κατέκτησε την εμπιστοσύνη των μελών της κριτικής επιτροπής με τη γκάμα των ηλεκτροκίνητων συστημάτων της (συμπεριλαμβανομένης της αμιγώς ηλεκτρικής BMW i5), καθώς και με την ευρυχωρία, την προηγμένη τεχνολογία και, πλέον, με το πλήρως vegan εσωτερικό της.

Το επιτυχημένο αυτό ξεκίνημα της χρονιάς βρήκε την BMW να συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία των βραβεύσεών της σε πολλούς θεσμούς το 2023. Τα μοντέλα της τρέχουσας γκάμας της premium μάρκας απέσπασαν πολλά βραβεία τόσο στην εγχώρια αγορά της Γερμανίας όσο και διεθνώς στις σημαντικότερες για την ίδια περιοχές στις οποίες διαθέτει τα μοντέλα της.

Νικητές αναδείχτηκαν σε όλες τις σχετικές κατηγορίες, με τα compact μοντέλα, τα πολυτελή οχήματα και τα σπορ αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων της BMW M GmbH, να κάνουν θραύση. Εκτός από τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ένας εντυπωσιακός αριθμός μοντέλων από τη συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα EV της BMW έτυχε της αποδοχής των αναγνωστών και των κριτικών επιτροπών.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τα βραβεία που έχουν κερδίσει διάφορα μοντέλα της BMW σε τόσους πολλούς εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Αυτό δείχνει επίσης ότι διαθέτουμε ελκυστικά μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες που έχουν τη δύναμη να συναρπάζουν», λέει ο Jochen Goller, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, στον τομέα Πελατών, Μαρκών, Πωλήσεων. «Η ανταπόκριση στα μοντέλα μας με αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Αυτό συνδέεται με την ισχυρή ζήτηση από τους πελάτες και υποστηρίζει τη δέσμευση του BMW Group να ενισχύσει την ηλεκτρική κινητικότητα σε όλους τους τομείς».

Η άρτι αφιχθείσα πρόταση στις τάξεις των μοντέλων υψηλών επιδόσεων και ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle κερδίζουν αμφότερα το “Χρυσό Τιμόνι”.

Το “Χρυσό Τιμόνι” που απονέμεται από το γερμανικό περιοδικό αυτοκινήτου “Auto Bild” και την εφημερίδα “Bild am Sonntag” είναι μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η BMW έφερε δύο από αυτά τα πολυπόθητα τρόπαια πίσω στο Μόναχο το 2023. Η BMW M3 Competition Touring με M xDrive (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 10,4 – 10,1 l/100 km, συνδυασμένες εκπομπές CO2: 235 – 229 g/km στον κύκλο WLTP) κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία “σπορ αυτοκίνητα” και η αμιγώς ηλεκτρική BMW iX1 αναδείχτηκε πρώτη στην “compact κατηγορία”.

Και τα δύο μοντέλα προσέθεσαν στις συλλογές τους και άλλα διεθνή βραβεία κατά τη διάρκεια του 2023. Για παράδειγμα, η πρώτη BMW M3 Touring – η οποία συνδυάζει τη δυναμική υπεροχή ενός αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων με εντυπωσιακά επίπεδα πρακτικότητας – αναδείχθηκε σπορ αυτοκίνητο της χρονιάς στην κατηγορία οχημάτων με τιμή πώλησης έως 120.000 ευρώ από τους αναγνώστες του περιοδικού “Auto Bild Sportscars”. Επιπλέον, η καταξιωμένη βρετανική τηλεοπτική εκπομπή “Top Gear” τίμησε το νέο μέλος της BMW M GmbH με τον τίτλο “All The Car You’ll Ever Need” στα βραβεία του “Car of the Year”.

Το BMW iX1 απέσπασε τρία βραβεία στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου “All-Electric Premium SUV of the Year”. Κέρδισε επίσης το γαλλικό “Automobile Award 2023” στην κατηγορία “Green Tech” και το “autonis Award” που απονέμουν οι αναγνώστες του περιοδικού “auto, motor und sport” για τον πιο ελκυστικό νέο σχεδιασμό της χρονιάς.