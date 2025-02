BMW: Τι καινούργιο φέρνουν τα μοντέλα της το 2025

Πιο ελκυστική γίνεται η παρούσα γκάμα των μοντέλων BMW, με τις αναβαθμίσεις που έκανε η γερμανική μάρκα, τόσο σε επίπεδο κινητήριων συστημάτων όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού.

Η BMW Σειράς 2 Gran Coupe θα αποκτήσει τον Απρίλιο δύο νέες εκδόσεις. Η σειρά BMW X3 θα φέρει έναν ισχυρό εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα πετρελαίου, ενώ κατά 50% πιο γρήγορα θα φορτίζονται οι plug-in υβριδικές εκδόσεις των: BMW X1, BMW Σειρά 2 Active Tourer, BMW Σειρά 7 και BMW XM.

Επίσης, με το ψηφιακό κλειδί BMW Digital Key Plus, οι χρήστες μπορούν, ανάλογα με τον τύπο της κινητής συσκευής, να ενεργοποιήσουν έως και 18 ψηφιακά κλειδιά με ανεξάρτητα διαμορφωμένα δικαιώματα πρόσβασης.

Εξάλλου, σε επιλεγμένα μοντέλα θα προσφέρεται από τον Μάρτιο το νέο κιτ επισκευής ελαστικών Plus, που θα επιτρέπει τη συνέχιση του ταξιδιού ακόμη και μετά από διάτρηση του ελαστικού, ενώ οι προσαρμοζόμενοι προβολείς LED θα προστεθούν στη γκάμα βασικού εξοπλισμού των μοντέλων BMW X5 και BMW X6 την άνοιξη του 2025.

BMW i5 και BMW i5 Touring

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα των BMW Σειρά 5 Sedan και Touring, με βελτιώσεις που έγιναν στην κατανάλωση ενέργειας, αυξάνεται η αυτονομία σε πάνω από 47 χλμ., ανάλογα με το μοντέλο και τον επιλεγμένο εξοπλισμό

Επιπλέον, τα μοντέλα της BMW Σειράς 5 θα περιλαμβάνουν στον βασικό εξοπλισμό, τον μέχρι πρότινος προαιρετικό ατμοσφαιρικό φωτισμό με BMW Interaction Bar που διαθέτει κρυστάλλινη επιφάνεια. Επιπλέον, όλα τα μπροστινά καθίσματα θα έχουν οσφυϊκή στήριξη, ενώ θα είναι εξοπλισμένα με το σύστημα ηχείων Harman Kardon HiFi. Οι διακόπτες στις πόρτες έχουν αναβαθμιστεί και τώρα φέρουν γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα.

BMW Σειρά 2 Gran Coupe

Δύο εκδόσεις προστίθενται στη νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupe. Η πρώτη είναι η BMW 216 Gran Coupe που εφοδιάζεται με τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5lt ισχύος 90 kW/122 hp, με μέγιστη ροπή 230 Nm. Συνδυάζεται με επτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Steptronic, είναι προσθιοκίνητη και επιταχύνει σε 9,9 δευτερόλεπτα.

Η δεύτερη έκδοση είναι η BMW 223 xDrive Gran Coupe, τετρακίνητη και με ήπια υβριδική τεχνολογία 48-volt. Ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας σε συνδυασμό με τον ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα αποδίδει συνολική ισχύ 160 kW/218 hp, χαρίζοντας επιτάχυνση 6,4 δευτερόλεπτα.

BMW X3 40d xDrive

Θα προσφέρεται και με έναν εξακύλινδρο κινητήρα πετρελαίου 3.0lt τελευταίας γενιάς, στην έκδοση BMW X3 40d xDrive. Με ήπια υβριδική τεχνολογία 48v προσφέρει συνολική ισχύ 223 kW/303 hp και μέγιστη ροπή 670 Nm. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic, επιταχύνει σε 5,4 δευτερόλεπτα, και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 245 χλμ./ώρα.

Πιο γρήγορη φόρτιση

Η υψηλότερη ταχύτητα φόρτισης AC, από 7,4 kW σε 11 kW, θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους φόρτισης σε διάφορα plug-in υβριδικά μοντέλα BMW από τον Μάρτιο του 2025. Από αυτό θα επωφεληθούν οι plug-in υβριδικές εκδόσεις των BMW X1, BMW Σειρά 2 Active Tourer, BMW Σειρά 7 και όλα τα μοντέλα της BMW XM.

Το ψηφιακό κλειδί BMW Digital Key Plus

Η νέα BMW iX θα φέρει το BMW Digital Key Plus. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ένα παραδοσιακό κλειδί, κάρτα εγκατάστασης (Setup Card) και κάρτα σέρβις (Service Card). Η νέα Κάρτα Setup κάνει την εγκατάσταση του Digital Key Plus σε ένα smartphone πιο εύκολη από ποτέ. Οι χρήστες μπορούν απλά να κρατάνε την κάρτα κοντά στην κινητή συσκευή τους ή να σαρώνουν τον κωδικό QR στο πίσω μέρος. Μόλις ενεργοποιηθεί, οι οδηγοί μπορούν να διαμοιραστούν με ασφάλεια το Digital Key Plus με άλλους, χρησιμοποιώντας ένα απλό μήνυμα κειμένου. Επιπλέον, το ψηφιακό κλειδί BMW Digital Key Plus προσφέρει επιπλέον λειτουργίες ελέγχου βάσει τοποθεσίας κοντά στην BMW iX, όπως απομακρυσμένο έλεγχο στάθμευσης (είσοδος/έξοδος σε χώρο στάθμευσης) μέσω της εφαρμογής My BMW.

Περαιτέρω ψηφιακές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις

Η δημοφιλής εφαρμογή βίντεο YouTube είναι διαθέσιμη για τα οχήματα που διαθέτουν το λειτουργικό σύστημα BMW Operating System 9, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει ενεργοποιήσει το BMW Digital Premium. Επιπλέον, η Personal eSIM στο BMW Operating System 9 μπορεί τώρα να ενεργοποιηθεί, προσφέροντας βελτιωμένες δυνατότητες τηλεφωνίας και ένα WiFi hotspot στο όχημα. Τα μοντέλα με BMW Operating System 8.5 επωφελούνται από την πιο διαισθητική διεπαφή του συστήματος πλοήγησης BMW Maps.