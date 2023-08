Η Bentley Motors ολοκλήρωσε τους εορτασμούς των 20ών γενεθλίων της εμβληματικής πλέον Continental GT με την αποκάλυψη και την άμεση πώληση μίας – στην κυριολεξία – μοναδικής Continental GT Speed, με προδιαγραφές εμπνευσμένες από αυτές της πρώτης Continental GT, παραγωγής του 2003.

Η μούσα του έργου – με αριθμό πλαισίου VIN20001, η πρώτη GT από τη γραμμή παραγωγής στο Crewe – παρουσιάστηκε μαζί με την έκδοση του 2023 στο «The Quail, A Motorsports Gathering», γιορτάζοντας επίσης τόσο τα 20α γενέθλιά της όσο και την παρουσία της ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Monterey Car Week.

Έχοντας επαναπροσδιορίσει τη μάρκα Bentley για τον 21ο αιώνα όταν κυκλοφόρησε το 2003, αποτελώντας τον καταλύτη για μία δεκαπλάσια αύξηση στις πωλήσεις, η Continental GT συνεχίζει να είναι το σημείο αναφοράς για τα σύγχρονα grand tourer πολυτελείας.

Το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής – το πιο σημαντικό μοντέρνο αυτοκίνητο στην ανανεωμένη Heritage Collection της Bentley – είχε φινίρισμα σε χρώμα Cypress Green, με εσωτερικό από δερμάτινη επένδυση Saddle και καπλαμά Burr Walnut. Η κατά παραγγελία Continental GT Speed 2023 φέρει ένα ειδικά κατασκευασμένο εσωτερικό, εμπνευσμένο από αυτό της επιφανούς προγόνου της.

Ενώ το δέρμα Saddle και ο καπλαμάς Burr Walnut πρωταγωνιστούν στο εσωτερικό και των δύο αυτοκινήτων, το μοντέλο τρίτης γενιάς διαθέτει λεπτές βελτιώσεις στο concept του αρχικού μοντέλου. Το πλούσιο χρώμα Saddle συμπληρώνεται από ένα δέρμα σε έντονη απόχρωση «Special Green», με ραφές αντίθεσης στην ίδια απόχρωση, παντού. Τόσο η επιφάνεια μπροστά από οδηγό και συνοδηγό όσο και οι πλαϊνές γραμμές στο ύψος της μέσης διαθέτουν δύο διαφορετικά φινιρίσματα καπλαμά – ανοιχτού πόρου Dark Burr Walnut πάνω και υψηλής γυαλάδας Dark Burr Walnut κάτω – που χωρίζονται από μια λωρίδα σε Cypress χρώμα, που «συνδέει» το εσωτερικό με το εξωτερικό.

Μία εκτενής λίστα χαρακτηριστικών περιλαμβάνει τις προδιαγραφές Blackline, Touring και Styling – συνδυάζοντας λαμπερές εξωτερικές επιφάνειες σε γυαλιστερό μαύρο, μια σουίτα τεχνικών βελτιώσεων και μπροστινό splitter από ανθρακονήματα, πλαϊνές ποδιές, διαχύτη και διακριτική αεροτομή στον χώρο του πορτ μπαγκάζ αντίστοιχα. Τα αυτό-οριζοντιούμενα σήματα τροχών Mulliner διακοσμούν ιδανικά τις σπορ ζάντες 22″ σε Dark Grey Satin χρώμα. Το εσωτερικό διαθέτει ηχοσύστημα Naim for Bentley και περιστρεφόμενη κατά τον οριζόντιο άξονα οθόνη Bentley, ενώ οι εξατομικευμένες επιγραφές στο κατώφλι των θυρών γράφουν, “20 years of the Continental GT by Bentley Mulliner”. Οι σιλουέτες των Continental GT του 2003 και του 2023 αναπαρίστανται στην επιφάνεια μπροστά από οδηγό και συνοδηγό, την κεντρική κονσόλα και το εξωτερικό μαρσπιέ. Αυτό το επετειακό μοναδικό αυτοκίνητο έχει ήδη πουληθεί, παραδόθηκε στον νέο του ιδιοκτήτη στο The Quail και αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα τεσσάρων μηνών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για τον εορτασμό αυτού του ορόσημου στην ιστορία της Bentley.

20 xρόνια και τρεις γενιές

Η επίδραση της πρώτης γενιάς Continental GT ήταν κατακλυσμιαία, όχι μόνο επαναπροσδιορίζοντας τη Bentley ως μια σύγχρονη μάρκα πολυτελείας αλλά και δημιουργώντας μία νέα κατηγορία στην αγορά. Η πρώτη ολοκαίνουργια Bentley χωρίς μεταφερόμενα εξαρτήματα από την αρχική έκδοση των 3 λίτρων του 2019, η Continental GT σχεδιάστηκε στο στούντιο στο Crewe υπό τον τότε Διευθυντή Σχεδίασης Dirk van Braeckel και τον Επικεφαλής Εξωτερικού Σχεδιασμού Raul Pires. Οι κομψές γραμμές του νέου grand tourer της Bentley είχαν αντλήσει έμπνευση από αυτές της R Type Continental του 1952, με ένα «powerline» της Bentley που ξεκινάει χαμηλά στο μπροστινό μέρος και ακολουθεί τη γραμμή των ώμων του καπό και της πόρτας πριν συναντήσει μια μυώδη πίσω όψη. Δύο στρογγυλοί προβολείς και μια διχτυωτή μάσκα Bentley «έκλειναν το μάτι» στους θορυβώδεις δρομείς της εταιρείας που κέρδισαν το Le Mans της δεκαετίας του 1920.

Κάτω από το καπό υπήρχε ένας ολοκαίνουργιος κινητήρας 6,0 λίτρων twin-turbo 48 βαλβίδων W12. Αυτή η συμπαγής, λεία και ισχυρή σχεδίαση απέδιδε 550 ίππους και 650 Nm, τροφοδοτώντας και τους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου έξι σχέσεων της ZF. Η επιτάχυνση από τα 0-62 mph απαιτούσε 4,8 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα ήταν μια σκιά κάτω από τα 200 mph.

Κατά τη διάρκεια των επτά ετών που η Continental GT πρώτης γενιάς παρέμεινε στην παραγωγή, συμμετείχε σε μια οικογένεια μοντέλων που συμπεριλάμβανε τις Continental GT Convertible, Continental Flying Spur, Continental GT Speed και Supersports.

Άφιξη του V8

Η δεύτερη γενιά Continental GT, που κυκλοφόρησε με κινητήρα 6,0 λίτρων W12 στην Έκθεση Αυτοκινήτου στο Παρίσι το 2010, είδε επίσης την άφιξη ενός δεύτερου ολοκαίνουργιου κινητήρα Bentley. Ο αποδοτικός και χαρισματικός V8 των 4,0 λίτρων, που έκανε το ντεμπούτο του το 2012, προίκισε την Continental GT με έναν πρόθυμο, ευέλικτο και με άμεση απόκριση χαρακτήρα, συνοδευόμενο από έναν χαρακτηριστικό παλμό της εξάτμισης V8. Το 2017 στη γκάμα προστέθηκε η περιορισμένη έκδοση Supersports 710PS, η σύλληψη της οποίας ήταν εμπνευσμένη από την αγωνιστική GT3 της Team Bentley.

2018: τρίτη γενιά

Η τρίτη γενιά Continental GT της Bentley κυκλοφόρησε το 2018. Με εντελώς νέα σχεδίαση, οι πιο αιχμηρές, κομψές γραμμές της εκμεταλλεύτηκαν πλήρως μια νέα, ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα. Ακόμη και ο W12 κινητήρας ήταν ολοκαίνουργιος, σε συνδυασμό με ένα νέο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Τα κυριότερα σημεία των προδιαγραφών του νέου μοντέλου περιελάμβαναν αερανάρτηση με αμορτισέρ τριών θαλάμων και Bentley Dynamic Ride με ενεργό έλεγχο 48V κατά της εκτροπής, ενώ η τεχνολογία του αυτοκινήτου έκανε ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός χάρη στην ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών. Ήταν ταυτόχρονα πιο γρήγορη, πιο άνετη, πιο αποδοτική και πιο πολυτελής από τους προκατόχους της – αλλά αναμφισβήτητα μία ακόμα Continental GT.

Ο γύρος του κόσμου σε 20 στάσεις

Μια «σκυτάλη» της Bentley, που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για να αντιπροσωπεύει τις βασικές γραμμές της Continental GT, επισκέφτηκε το Monteray για να ξεκινήσει ένα παγκόσμιο ταξίδι – ταξιδεύοντας με μια ποικιλία μοντέλων Continental GT σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα, την Ασία, τον Ειρηνικό και τις ΗΠΑ πριν την επιστροφή στο Crew. Στο τέλος του ταξιδιού στο Bentley’s Dream Factory στο Crewe, η σκυτάλη – που θα περιέχει 20 αναμνηστικά από αντίστοιχες στάσεις της περιοδείας – θα αποτελέσει μια χρονοκάψουλα ως μόνιμη υπενθύμιση ενός μοναδικού ταξιδιού.