Ford: Το όφελος των επαγγελματικών ηλεκτρικών

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έρευνα της Ford Pro, του κλάδου επαγγελματικών οχημάτων της Ford, στην οποία συμμετείχαν 1.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Πλέον, ολοένα και περισσότερα είναι τα ηλεκτρικά επαγγελματικά που κυκλοφορούν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και αυτό το διαπιστώνουμε οδηγώντας στο κέντρο των πόλεων, με τους πιο αυστηρούς κανόνες κυκλοφορίας οχημάτων

Στην έρευνα με τίτλο The Economics of Commercial Van Usage Across Europe 2024, διαπιστώθηκε ότι οι μικρές επιχειρήσεις (αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη) θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 14.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία επιλέγοντας ένα ηλεκτρικό βαν όχημα. Η διαφορά αυτή προκύπτει πρωτίστως από το χαμηλότερο κόστος για τη φόρτισή του σε σύγκριση με τον ανεφοδιασμό με υγρό καύσιμο ενός βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου οχήματος, καθώς και από το μικρότερο κόστος συντήρησης, προσφέροντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση σε επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η Ford Pro υπολογίζει ότι το κόστος συντήρησης και επισκευών του ηλεκτρικού E-Transit είναι 40% χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο των αντίστοιχων πετρελαιοκίνητων μοντέλων.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, τα ηλεκτρικά βαν οχήματα αποσβένουν την επένδυσή τους μέσα σε διάστημα τριών ετών – όσο διαρκεί δηλαδή ένα τυπικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα – χάρη στο χαμηλότερο λειτουργικό τους κόστος.

Από τη στιγμή που μια μικρή επιχείρηση αρχίζει να εξετάζει για πρώτη φορά τον εξηλεκτρισμό της, η Ford Pro παρέχει υποστήριξη που θα καταστήσει τη διαδικασία μετάβασης όσο το δυνατό πιο εύκολη. Το εργαλείο E-Switch Assist βοηθά τους πελάτες να αξιολογήσουν γρήγορα με βάση το φόρτο εργασίας των οχημάτων τους ποια από αυτά στον υπάρχοντα στόλο τους είναι πιο κατάλληλα για αντικατάσταση με ηλεκτρικά μοντέλα. Από το λανσάρισμα του εργαλείου E-Switch Assist, οι πελάτες της Ford Pro στην Ευρώπη έχουν αξιολογήσει μέσω του σχετικού λογισμικού 50.000 από τα υπάρχοντα οχήματά τους προκειμένου να εντοπίσουν τις καλύτερες ευκαιρίες για τον εξηλεκτρισμό του στόλου τους.

Στη Γαλλία υπολογίστηκε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν έως και 19.000 ευρώ με ηλεκτρικό επαγγελματικό, στην Ισπανία έως και 16.000 ευρώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο έως 14.000 ευρώ, στην Ιταλία έως 12.000 ευρώ και στη Γερμανία έως 11.000 ευρώ. Επιπλέον όφελος είναι δυνατό να προκύψει μέσω της απαλλαγής των επιχειρήσεων από το κόστος πρόσβασης των οχημάτων τους στις όλο και περισσότερες ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων που είναι τώρα πάνω από 350 και καλύπτουν πάνω από 80 εκατομμύρια πολίτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρωτευουσών της ΕΕ, εκτός της Αθήνας που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.

Μια εταιρεία διανομών στη Γαλλία, η France Alliance 56, παλαιότερα χρησιμοποιούσε πετρελαιοκίνητα βαν και σήμερα διαθέτει ηλεκτρικά E-Transit τα οποία υποστηρίζονται από τις καινοτόμες λύσεις φόρτισης της Ford Pro, με αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει μείωση σε κόστος ενέργειας πάνω από 80%, με το σχετικό κόστος να περιορίζεται σε μόλις 3 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα, έναντι 18 έως και 20 ευρώ που απαιτούνταν παλαιότερα με ένα πετρελαιοκίνητο βαν όχημα.

Στη δε Ισπανία, στο El Rastro, την πιο παλιά εμπορική περιοχή της Μαδρίτης, η οποία βρίσκεται σε ζώνη χαμηλών εκπομπών, η ένωση εμπόρων, καθώς και η αγορά Cebada, χρησιμοποιούν ένα κοινόχρηστο βαν Ford E-Transit, το οποίο αντικαθιστά τα προηγούμενα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοκίνητων.