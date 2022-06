Απογοήτευση στη Ferrari! Ο poleman, Σαρλ Λεκλέρκ και Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψαν την προσπάθεια τους στο Grand prix του Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν.

Μέσα σε λίγους γύρους στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, η Ferrari είδε τα δυο της μονοθέσια να βγαίνουν εκτός αγώνα, από μηχανικά προβλήματα.

Η… κακή ημέρα για την Ferrari ξεκίνησε στον 9ο γύρο, με τον Κάρλος Σάινθ να εγκαταλείπει τον αγώνα του. Λίγο αργότερα, στον 20 γύρο, η ουρά της F1-75 του Σαρλ Λεκλέρκ τυλίχθηκε ξαφνικά στον καπνό, με τον Μονεγάσκο να μπαίνει στα πιτς για τελευταία φορά στον αγώνα στο Μπακού.

LAP 9/51



📻 “Something has failed” Sainz reports



The Spaniard has run off at Turn 4 and is out of the race 😫#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/9bjGGd2Xr8