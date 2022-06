Ο Λιούις Χάμιλτον έχει… απηυδήσει πλέον με το φετινό μονοθέσιο της Mercedes στη Formula 1 και δεν απέφυγε να κάνει λόγο για “καταστροφή” μετά τις τελευταίες δοκιμές του.

Ο Βρετανός 7 φορές πρωταθλητής της Formula 1, δεν έχει καταφέρει να εμφανιστεί ανταγωνιστικός φέτος, με τα προβλήματα στο μονοθέσιό του να αυξάνονται διαρκώς και τον ίδιο να έχει την αίσθηση ότι γίνεται χειρότερο κάθε φορά.

«Δοκιμάζουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα, καθώς και ένα πειραματικό δάπεδο στο δικό μου αυτοκίνητο, το οποίο δεν απέδωσε. Τίποτα από όσα κάνουμε σε αυτό το αυτοκίνητο δεν φαίνεται να δουλεύει. Ο Τζορτζ (σ.σ. Ράσελ) βγήκε στις δεύτερες δοκιμές με εντελώς διαφορετικές ρυθμίσεις, για να δούμε ποια δουλεύει και ποια όχι.

Θα περιμένω να ακούσω όσα έχει να πει, αλλά για μένα ήταν σκέτη καταστροφή. Λίγο να ακουμπήσεις το κερμπ και το αυτοκίνητο ίπταται στον αέρα, τόσο σκληρό είναι. Δεν έχω νιώσει ποτέ χειρότερα με ένα αυτοκίνητο σε αυτή την πίστα. Ελπίζω το βράδυ να βρούμε κάποιες λύσεις. Αλλά το πρόβλημα είναι στις βασικές αρχές του αυτοκινήτου.

Είναι σαν το αυτοκίνητο να γίνεται όλο και χειρότερο, γίνεται όλο και πιο δυσάρεστο με όσο περισσότερα δοκιμάζουμε σε αυτό. Δουλεύουμε καιρό πάνω του και η κατάσταση είναι αυτή που είναι.

Πιστεύω ότι αυτό είναι εντέλει το αυτοκίνητο που έχουμε για φέτος, οπότε πρέπει να πάρουμε τη δύσκολη απόφαση και να δουλέψουμε σκληρά για να κατασκευάσουμε ένα καλύτερο αυτοκίνητο για την επόμενη χρονιά».

