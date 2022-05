Ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε από την τρίτη θέση στο Γκραν Πρι του Μαϊάμι, αλλά η Red Bull του ήταν πολύ πιο γρήγορη από τις δύο Ferrari και κατάφερε να τις αφήσει πίσω του, για να πανηγυρίσει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Formula 1.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής δεν είχε αντίπαλο στον αγώνα και αφού προσπέρασε εύκολα τα δύο μονοθέσια της “σκουντερία”, έκανε και τον ταχύτερο γύρο για τους έξτρα βαθμούς και τη μείωση της διαφοράς του από τον Λεκλέρκ στη βαθμολογία των οδηγών.

Ο Μονεγάσκος έμεινε στη δεύτερη θέση, έχοντας μαζί του στο βάθρο και τον ομόσταβλό του Σάινθ, με τον Σέρχιο Πέρεζ με την έτερη Red Bull να μένει στην 4η θέση. Έκτος έμεινε ο Λιούις Χάμιλτον σε μία ακόμη κακή εμφάνιση φέτος για τη Mercedes.

VERSTAPPEN WINS IN MIAMI!👏👏👏



Leclerc takes second, Sainz finishes third #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/LSXKJD8U3g