Η Ferrari έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στη Formula 1, αλλά μέσα στην “έδρα” της στην Ίμολα δεν τα κατάφερε εξίσου καλά και ο Σαρλ Λεκλέρκ ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της ομάδας του.

Ο κορυφαίος πιλότος της “σκουντερία”, που οδηγεί φέτος την κούρσα των οδηγών, έχασε οριακά την pole position και ένα λάθος του στον αγώνα τον έριξε στην 6η θέση της κατάταξης, γεγονός που απογοήτευσε τους “τιφόζι”.

Αντίστοιχα ήταν όμως και τα συναισθήματα του ίδιου του Λεκλέρκ, οποίος έγραψε σε σχετικό tweet: «Τα έδωσα όλα αλλά πίεσα παραπάνω απότι έπρεπε. Συγγνώμη από την ομάδα αλλά και όλους τους tifosi που μας στηρίζουν. Αντί για 3ος ήρθα 6ος αλλά θα γυρίσω πιο δυνατός».

