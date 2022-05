Ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρκ με τη Ferrari του και κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση με τη Red Bull στο Γκραν Πρι της Ισπανίας.

Ο πιλότος της “σκουντερία” άφησε πίσω του τον Ολλανδό πρωταθλητή στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση και στη συνέχεια οδήγησε την κούρσα, αλλά μία βλάβη στο μονοθέσιό του, τον ανάγκασε να εγκαταλείψει και να “χαλάσει” έναν ιδανικό έως εκείνο το σημείο, αγώνα.

Ο Φερστάπεν κατάφερε έτσι να πάρει την πρώτη θέση στο Γκραν Πρι της Ισπανίας, με τη Red Bull να κάνει το 1-2, με τον Σέρχιο Πέρζε πίσω του. Τρίτος ήταν ο Ράσελ με τη Mercedes και 4ος ο Σάινθ με την άλλη Ferrari, στον αγώνα της πατρίδας του. Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς αγώνες τη σεζόν για τη Mercedes.

MAX VERSTAPPEN REIGNS IN SPAIN!!! 👑



Sergio Perez makes it a 1-2 for Red Bull with George Russell taking third 👏👏 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/AzptXc6Kpq