Huawei: Έτοιμη να μπει στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων – Μέσα στη χρονιά το πρώτο μοντέλο της

Η Huawei, κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιών, ετοιμάζεται να εισέλθει στο χώρο της αυτοκίνησης με μια γκάμα από ηλεκτρικά μοντέλα που είναι πιθανό να παρουσιαστούν μέσα στο 2021, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Πιο συγκεκριμένα, η Huawei Technologies Co Ltd βρίσκεται σε συζητήσεις με την κρατική Changan Automobile και άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, με στόχο να χρησιμοποιήσει τα εργοστάσιά τους για παραγωγή των ηλεκτρικών οχημάτων της. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την εταιρεία BluePark New Energy Technology του BAIC Group για την παραγωγή των οχημάτων, και με την εταιρεία μπαταριών CATL.

