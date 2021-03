Η Kia δημοσίευσε σήμερα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες του EV6, του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα πριν από το τέλος του μήνα.

Το EV6 είναι ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για την Kia καθώς πέρα του ότι αποτελεί το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της, εισάγει και τη νέα σχεδιαστική γλώσσα “Opposites United” (τα αντίθετα ενοποιούνται). Η φιλοσοφία καθορίζεται από πέντε κεντρικούς άξονες – Bold for Nature, Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life και Tension for Serenity – και αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλα τα μοντέλα της κορεατικής φίρμας συνδυάζοντας κοφτερές λεπτομέρειες και έντονα σμιλεμένους όγκους.

