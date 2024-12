Lynk & Co 01 – Δοκιμή: Ήρθε για να μείνει!

Το Lynk & Co 01 είναι ένα SUV που τραβάει την προσοχή με την εμφάνισή του, το όνομά του, ακόμα και με το ιδιαίτερα διακριτικό σήμα του. Θα μπορούσε να σκεφτεί πολλά κάποιος στο άκουσμα του ονόματός του, εκτός από αυτό που πραγματικά είναι: Ένα premium plug-in hybrid compact SUV. Όταν αρχίζεις όμως να γνωρίζεις το Lynk & Co 01, κάθε μέρα και περισσότερο, συνειδητοποιείς ότι δε θα του ταίριαζε κάτι άλλο περισσότερο στην business premium αύρα του από αυτό το όνομα.

Η Lynk & Co μπορεί να ακούγεται τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, ωστόσο, εδώ και λίγα χρόνια δραστηριοποιείται σε επιλεγμένες αγορές της Γηραιάς Ηπείρου, όπως σε Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία. Η εταιρεία, λοιπόν, με το πρωτότυπο όνομα είναι μέρος του χαρτοφυλακίου του κινεζικού κολοσσού Geely, στον οποίον ανήκουν και οι Volvo, Polestar, Proton, Lotus, Smart, κ.ά.

Στην Ελλάδα και για τα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, την εισαγωγή και εμπορική διάθεση έχει αναλάβει η SEEAG, στρατηγικός συνεργάτης του Ομίλου Geely Holding με εμπειρία στη χονδρική και λιανική πώληση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.

Το Lynk & Co 01, λοιπόν, προϊόν της συνεργασίας της Geely με τη Volvo, κατασκευάζεται στη Σουηδία και βασίζεται στην πλατφόρμα CMA (Compact Modular Architecture), την οποία χρησιμοποιεί το Volvo XC40. Εκ πρώτης, μπορεί να μη θυμίσει τον Σκανδιναβό… ξάδερφο, ωστόσο, υπάρχουν αρκετά κοινά στα σημεία και πώς να μην άλλωστε, αφού τη σχεδίαση είχε αναλάβει ο αείμνηστος Peter Horbury, ο Βρετανός πάλαι ποτέ σχεδιαστής της Volvo και με θητεία στη Ford και στη συνέχεια ως Vice President of Design στην Geely Auto από το 2011 μέχρι το 2021 και μετά ως Senior Vice President of Design στη Lotus. Μάλιστα, πολλοί σχεδιαστές και μηχανικοί της Volvo… μετακόμισαν στην Lynk & Co, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Το 01 ξεχωρίζει σχεδιαστικά και ομολογουμένως καταφέρνει να σε ελκύει με ένα δικό του τρόπο. Τα εντυπωσιακά εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα και οι σχεδόν κρυμμένοι στη μάσκα προβολείς ενισχύουν τη δυναμική και παράλληλα elegant εμφάνισή του. Αντίθετα με τα περισσότερα σήματα των εταιρειών που έχουμε συνηθίσει να διακρίνονται από μακριά, αυτό της Lynk & Co είναι άκρως διακριτικό και τοποθετημένο στο καπό, ενώ στο πίσω μέρος τα γράμματα της μάρκας ξεχωρίζουν από… χιλιόμετρα.

Με μήκος 4.541mm, πλάτος 1.857mm και ύψος 1.694mm τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας των C-SUV, ενώ τα 213mm της απόστασης από το έδαφος το καθιστούν ικανό για πολλές εκτός δρόμου διαδρομές. Παρ’ όλα αυτά, η επιβλητική εμφάνισή του το κάνει να ενσωματώνεται απόλυτα στο περιβάλλον μεγαλουπόλεων σαν να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των κυρίαρχων business centers. Σε αυτό επηρεάζει ίσως και η αυστηρή επιλογή χρώματος: μπλε ή μαύρο με ηλεκτρίκ λεπτομέρειες.

Αντίστοιχη εικόνα συναντάμε και στο εσωτερικό. Business oriented, πολυτελή ατμόσφαιρα, ποιοτικά υλικά με αφρώδη μέρη στο ταμπλό, πολύ καλή συναρμογή, ηλεκτρίκ λεπτομέρειες, το digital στοιχείο πρωταγωνιστεί και με εξοπλισμό που δε λείπει τίποτα στη μία και μόνο έκδοση. Επίσης, το 01 είναι ευρύχωρο για τέσσερις επιβάτες (η μεσαία θέση του πίσω καθίσματος δύσκολα φιλοξενεί ενήλικο) και με πολλούς χώρους για τα διάφορα μικρά και μεγαλύτερα αντικείμενα της καθημερινότητάς τους. Ο χώρος των αποσκευών φτάνει τα 461lt και τα 1.400lt με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα.

Το βλέμμα πέφτει πάνω στην κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής των 12,8 ιντσών του συστήματος πολυμέσων, η οποία είναι οριζόντια τοποθετημένη, δίνοντας χαρακτηριστικά τη δική της πινελιά για να διαφοροποιηθεί από την κάθετη που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα Volvo. Το infotainment, το οποίο υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, είναι εύκολο και γρήγορο με διάφορες έξτρα λεπτομέρειες, όπως το ότι μπορείς να… βγάλεις selfie, για μια ώρα ανάγκης βρε αδερφέ. Το Lynk & Co 01, φυσικά, δε θα μπορούσε να… τσιγκουνευτεί τις θύρες USB, γι’ αυτό θα βρείτε τέσσερις, δύο τύπου A και δύο C για τους μπροστά και πίσω επιβάτες, καθώς και επαγωγική φόρτιση για τα smartphones που την υποστηρίζουν. Εντυπωσιακή είναι και η ψηφιακή οθόνη του πίνακα οργάνων, με δυνατότητα παραμετροποίησης από κουμπάκι στο τιμόνι, η οποία έχει διαγώνιο 12,3 ίντσες και είναι ευκρινής, προσφέροντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο οδηγός.

Μπορεί όσον αφορά την κεντρική οθόνη να διαφοροποιείται το 01 από τα μοντέλα της Volvo, αλλά ο επιλογέας του κιβωτίου και οι διακόπτες είναι πανομοιότυποι. Γενικότερα, οι φυσικοί διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες ευτυχώς υπάρχουν, διευκολύνοντας τον οδηγό να μην αποσπάται κατά την οδήγηση. Επίσης, οι φωνητικές εντολές, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δε θα μπορούσαν να λείπουν.

Τα καθίσματα με τα ενσωματωμένα προσκέφαλα θυμίζουν σπορ μοντέλα, ωστόσο, η άνεση που προσφέρουν τονίζουν τον πραγματικό προσανατολισμό του 01. Μάλιστα, δείχνοντας την οικολογική διάθεση της εταιρείας είναι κατασκευασμένα από ένα αναγεννημένο νάιλον υλικό, το οποίο παράγεται από ανακυκλωμένες πετονιές ψαρέματος και άλλα πλατικά απόβλητα.

Εκτός από την πλατφόρμα και τα ηλεκτρονικά, το Lynk & Co 01 «δανείζεται» και το PHEV σύστημα του Volvo XC40 Recharge, το οποίο συνδυάζει έναν τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης άμεσου ψεκασμού 1.5lt και απόδοσης 180PS στις 5.500rpm, έναν ηλεκτροκινητήρα 82PS και μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 17,6 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα 14,1 kWh). Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς είναι 261PS στις 1.500-4.000rpm και η μέγιστη ροπή 160Nm από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας αποδίδει 265Nm ροπής.

Μιλώντας με αριθμούς, με πλήρως φορτισμένη την μπαταρία και στο οδηγικό προφίλ Power, το 01 κινεί το αμάξωμα των 1.879kg από στάση στα πρώτα 100km/h σε 8,0sec, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 210km/h.

Σχετικά με τη φόρτιση, θα μπορείτε να φορτίσετε το 01 σε wallbox ισχύος 11 kW σε περίπου τρεις ώρες, ενώ σε οικιακή πρίζα με ισχύ 2,3kW απαιτούνται οκτώ ώρες.

Η θέση οδήγησης είναι αναμενόμενα ψηλή, όπως σε κάθε SUV που σέβεται τον εαυτό του και μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί στα μέτρα του οδηγού, ενώ η περιμετρική ορατότητα είναι πολύ καλή. Πατώντας το start/stop, το 01 εκκινεί αθόρυβα, αμιγώς ηλεκτρικά και με ήρεμη οδήγηση και σταθερό το γκάζι συνεχίζει έτσι. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 01 της Lynk & Co προσφέρει μέχρι 75km αυτονομίας αμιγώς ηλεκτροκίνητα, αν και στην πράξη είδαμε σχεδόν 65km, ένα ωστόσο ικανοποιητικό νούμερο.

Η μετάβαση από ηλεκτρικό σε θερμικό πραγματοποιείται ομαλά και λίγες φορές γίνεται αντιληπτό, εάν δε χρειαστεί να πατήσει ο οδηγός πιο έντονα το γκάζι. Στο 01 υπάρχουν τρία προγράμματα οδήγησης. Το Pure για αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση, το Hybrid για το συνδυασμό ηλεκτρικής και θερμικής αναλόγως τις συνθήκες και το Power για μέγιστη δύναμη, συνδυάζοντας την ισχύ και των δύο κινητήρων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής σχέσεων από τον elegant επιλογέα, αλλά και η λειτουργία Brake που θυμίζει one pedal οδήγηση και κατά την οποία πραγματοποιείται ανάκτηση ενέργειας με την επιβράδυνση.

Μέσα στην πόλη κινηθήκαμε κυρίως ηλεκτρικά. Σε γενικές γραμμές, ο όγκος του δεν προβλημάτισε και όταν χρειάστηκε να κινηθούμε και να στρίψουμε σε πραγματικά στενούς δρόμους, με την ενεργοποίηση του φλας, εμφανίζεται η κάμερα υψηλής ευκρίνειας των 360 μοιρών και δείχνει ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεσαι σε σχέση με το περιβάλλον, κάτι που αποδεικνύεται άκρως βοηθητικό τις δύσκολες εκείνες στιγμές. Το 01 είναι ευχάριστο, με πολύ καλή ποιότητα κύλισης και άνετο κατά κύριο λόγο. Ωστόσο, στις συνεχείς εγκάρσιες ανωμαλίες ή σε λακκούβες, παρουσιάστηκε σκληρό στις αντιδράσεις του με την ανάρτηση να «κοπανάει» κατά κάποιο τρόπο.

Αντίθετα, στον αυτοκινητόδρομο, δεν αντιλαμβάνεσαι κάτι τέτοιο και ταξιδεύεις άνετα και ποιοτικά με τα χιλιόμετρα να… εξαφανίζονται με μεγάλη ευκολία. Η ηχομόνωση είναι εξαιρετική, δεν περνάει κανένας περιττός ήχος από το δρόμο, σε κάτι που βοηθάει και η σουηδική… ευγένεια του συστήματος PHEV, αλλά και τα διπλά ηχομονωτικά τζάμια. Το πάτημά του είναι σταθερό και προσδίδει αίσθηση σιγουριάς.

Σε επαρχιακό δρόμο με στροφές, το Lynk & Co 01 βγάζει ένα πιο σπορτίφ χαρακτήρα από αυτό που περιμένει κάποιος, χωρίς βέβαια να ξεχνάει και τον SUV εκδρομικό χαρακτήρα του. Σαφώς οι ανοιχτές στροφές, το «βολεύουν» περισσότερο σε σχέση με τις πιο κλειστές, αλλά η ανάρτηση ελέγχει αποτελεσματικά το αμάξωμα σε κάθε περίπτωση -χωρίς βέβαια οδηγικές υπερβολές-, ενώ περιορίζει και τις κλίσεις του. Το τιμόνι κατευθύνει με ακρίβεια το 01, ενώ το μπροστινό σύστημα ανοίγει αναμενόμενα την τροχιά του σε συνθήκες πίεσης. Το πεντάλ του φρένου τόσο μέσα στην πόλη όσο και στην πιο σβέλτη οδήγηση σε επαρχιακό δρόμο χρειάζεται χρόνο εξοικείωσης, διότι έχει μία «άβολη» αίσθηση, ωστόσο το σύστημα πέδησης είναι αποδοτικό.

Η κατανάλωση αποτελεί δυνατό χαρτί του 01 της Lynk & Co. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, στην οποία οδηγήσαμε ποικιλοτρόπως, η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε στα 4,5lt/100km. Μέσα στην πόλη και με νορμάλ οδήγηση είδαμε και 2,5lt/100km (1,2lt/100km κατά WLTP), ενώ στον αυτοκινητόδρομο έφτασε τα 9.0lt/100km. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι μηδενικό, η κατανάλωση αυξάνεται πολύ και αυτό είναι ένας ακόμη λόγος για να μην αμελείτε τη φόρτισή της.

Το Lynk & Co 01 είναι ένα εντυπωσιακό, μοντέρνο και σύγχρονο premium PHEV C-SUV από την Κίνα αλλά με εμφανείς ευρωπαϊκές επιρροές και… καταβολές. Είναι ποιοτικό, ασφαλές με 13 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και ευχάριστο στο δρόμο και τη γενικότερη συμβίωση, καθώς και με ένα επίπεδο κορυφαίου εξοπλισμού, χωρίς να χρειάζεται έτσι οι πιθανοί αγοραστές του να μπαίνουν σε διλήμματα και έξτρα χρόνο για να διαμορφώσουν το 01 στο configurator. Πανοραμική γυάλινη ανοιγόμενη οροφή, ηλεκτρικά θερμαινόμενα καθίσματα, σκληρός δίσκος χωρητικότητας 64 GB, ηχοσύστημα Infinity με 11 ηχεία, 20άρες ζάντες αλουμινίου είναι ένα δείγμα του εξοπλισμού.

Το 01 προσφέρει σχεδόν τα πάντα σε μία έκδοση και δύο χρώματα με την τιμή του να διαμορφώνεται πλέον στα 34.990 ευρώ από 49.990 ευρώ μετά την προσφορά της μάρκας. Συνοδεύεται από εγγύηση 4 ετών ή 120.000km. Μπορείτε να γνωρίσετε το 01 στο Lynk & Co Space, έναν πρωτότυπο για τα δεδομένα κατάστημα υποδοχής. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, λοιπόν, ο ανταγωνισμός έχει κάθε λόγο να… αναστατωθεί!