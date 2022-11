Η Nissan ανακοίνωσε ότι το αμιγώς ηλεκτρικό μίνι όχημά της Sakura, απέσπασε το βραβείο RJC Car of the Year και το βραβείο RJC Technology of the Year στην Ιαπωνία, για το 2023.

Ακολουθεί μια περίληψη του σκεπτικού για την βράβευση του μοντέλου.

RJC Αυτοκίνητο της Χρονιάς

Το Sakura μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα υψηλό επίπεδο τελειότητας, ως ένα πρακτικό EV, σε μέγεθος που πληροί τα πρότυπα των μίνι οχημάτων για τις κυκλοφοριακές συνθήκες της Ιαπωνίας.

Διαθέτει υπεραρκετή αυτονομία για καθημερινή χρήση, ομαλή επιτάχυνση, ευελιξία στον χειρισμό, εσωτερικό και εξωτερικό υψηλής ποιότητας και εξοπλισμό ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας.

Η τιμή του είναι επίσης προσιτή για ένα ευρύ φάσμα δυνητικών χρηστών και, ως εκ τούτου, η RJC το τοποθετεί ψηλά, ιδιαίτερα ως μοντέλο που θα προωθήσει την εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ιαπωνία.

RJC Τεχνολογία της Χρονιάς

Το Nissan Sakura έχει ιδιαίτερη εμπορική απήχηση ως ηλεκτρικό μίνι όχημα.

Η RJC δίνει υψηλή βαθμολογία στην τεχνολογία του, ως ακρογωνιαίο λίθο για τα μελλοντικά compact EVs.