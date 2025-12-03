Άτομα με αναπηρίες και προσβασιμότητα

Η σημερινή μέρα που είναι αφιερωμένη, διεθνώς, και στη χώρα μας, στα άτομα με αναπηρίες, μου φέρνει συνεχώς στη μνήμη καθημερινές στιγμές όπου συνάνθρωποί μας, που αντιμετωπίζουν αναπηρίες, δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα στην προσβασιμότητα, και βέβαια, σε πολλούς άλλους τομείς.

Θα μιλήσω για την προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου πράγματι έχει βελτιωθεί η εικόνα στα μέσα σταθερής τροχιάς, στο μετρό, στο τραμ, στον προαστιακό, με ειδικές ράμπες και ασανσέρ.

Πάντως, στα λεωφορεία -που κι εκεί τα νέα λεωφορεία έχουν προδιαγραφές για άτομα με αναπηρίες- εν γένει η κατάσταση είναι ακόμα πολύ άσχημη, με αποτέλεσμα πολλοί συνάνθρωποί μας να μη μπορούν να τα χρησιμοποιούν και να μην τους δίνεται η δυνατότητα να μπουν σε λεωφορείο για να μετεπιβιβαστούν σε μέσο σταθερής τροχιάς.

Ωστόσο, κάτι που παραγνωρίζουμε είναι ότι για να φτάσει ένα άτομο με αναπηρίες από το σπίτι του στη στάση του λεωφορείου ή του μετρό, χρειάζεται να μετακινηθεί. Αλλά πού; Στα διαλυμένα πεζοδρόμια; Σε αυτά που είναι γεμάτα κολόνες ρεύματος και κορμούς δέντρων; Που ούτε σλάλομ δεν μπορεί να κάνει κάποιος με καροτσάκι;

Ορισμένοι δήμοι, πράγματι, έχουν αναβαθμίσει τα πεζοδρόμιά τους σε βασικές αρτηρίες, τα φάρδυναν, έβαλαν πλάκες ειδικές και για άτομα με προβλήματα όρασης. Όμως, αν θέλουμε, πραγματικά, να βγάλουμε τα άτομα με αναπηρίες από το σπίτι και να τους δώσουμε την ευκαιρία για ισότιμη διαβίωση, τα μεγαλύτερα έργα θα είναι να φτιάξουμε όλα τα πεζοδρόμια των πόλεων που σε συνδυασμό με την υπογειοποίηση του ρεύματος θα αλλάξει την εικόνα των πόλεών μας.

Διότι αν θέλουμε να βλέπουμε συνανθρώπους μας με καροτσάκια στους δρόμους, να κινδυνεύουν από ατυχήματα με τα αυτοκίνητα -και μη μου πείτε δεν έχετε δει- τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

Κι επειδή αναφέρομαι στα πεζοδρόμια, στα ανακατασκευασμένα υπάρχουν είσοδοι και για άτομα με αναπηρία και μπράβο σε όσους τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να μην παρκάρουν μπροστά και ένα ακόμα μπράβο στην Τροχαία που μοιράζει κλήσεις στους ασυνείδητους οδηγούς. Και σε αυτούς που παρκάρουν σε θέσεις που είναι ειδικά σηματοδοτημένες με μπλε πινακίδες για ΑμΕΑ.

Και κάτι ακόμα. Όταν βλέπουμε όχημα με το ειδικό σήμα ΑμΕΑ, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και λίγο πιο υπομονετικοί, διότι είτε οδηγοί κάποιο άτομα με κινητικά προβλήματα, είτε είναι συνοδηγός ή συνεπιβάτης.