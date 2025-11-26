CUPRA: Το Formentor VZ5 με 5κύλινδο κινητήρα 390 ίππων

Η CUPRA επαναφέρει τον 5κύλινδρο κινητήρα στο Formentor VZ5, με κορυφαίες επιδόσεις.

Η ισχυρή αυτή έκδοση θα παραχθεί σε μόλις 4.000 μονάδες, τόσο σε δεξιοτίμονη όσο και αριστεροτίμονη έκδοση

Ο εμβληματικός 5κύλινδρος κινητήρας 2.5lt TSI που αποδίδει 390 ίππους και 480Nm ροπής, συνδυάζεται με ένα κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, με σύστημα τετρακίνησης της CUPRA και με ενσωματωμένη τεχνολογία κατανομής ροπής (torque splitter).

Σχεδιαστικά, το VZ5 διαθέτει τολμηρά εξωτερικά στοιχεία, νέο μπροστινό προφυλακτήρα, μπροστινό splitter με χαραγμένο το λογότυπο VZ5, φαρδύτερους θόλους τροχών και έναν εκλεπτυσμένο πίσω προφυλακτήρα και διαχύτη.

Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών σε χρώμα χαλκού με την εμβληματική σχεδίαση του VZ5, και σκούρα χρωμιωμένη επιγραφή CUPRA, ολοκληρώνουν την επιθετική αισθητική του -υψηλών επιδόσεων- Crossover SUV.

Στο εσωτερικό, σπορ στυλ και ψηφιοποίηση, μαζί με ατμοσφαιρικό φωτισμό, δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με τα CUPBucket καθίσματα να αγκαλιάζουν το σώμα.

Η παραγωγή θα ξεκινήσει στη Βαρκελώνη, το πρώτο τρίμηνο του 2026.