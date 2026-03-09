Δυο νέα ελαστικά για SUV από τη General Tire

Η εισαγωγικών εταιρεία ΕΜΑ, που εισάγει τα ελαστικά της General Tire, έφερε δύο νέα ελαστικά για SUV μοντέλα.

Με πάνω από 110 χρόνια ιστορίας στην ανάπτυξη ελαστικών υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας, η General Tire συνεχίζει να εξελίσσει τη σειρά Grabber με το Cross A/S, ένα σύγχρονο all season ελαστικό, για εντός και εκτός δρόμου διαδρομές, και το Grabber GT Plus, ένα προηγμένο θερινό ελαστικό που δίνει έμφαση στην άνεση, στην ασφάλεια και στην οικονομία καυσίμου στην καθημερινή οδήγηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο Grabber Cross A/S έχει σχεδίαση πέλματος με χαρακτηριστικά εξαγωνικά μπλοκ και ακμές πρόσφυσης, και φέρει τις σημάνσεις M+S και 3PMSF, γεγονός που επιβεβαιώνει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται και σε χειμερινές συνθήκες.

Σημειώνουμε ότι η σχεδίασή του το καθιστά κατάλληλο και για σύγχρονα ηλεκτρικά SUV, τα οποία απαιτούν ελαστικά με υψηλή αντοχή και σταθερότητα.

Το δε νέο Grabber GT Plus, αποτελεί επιλογή για οδηγούς SUV κινούνται κυρίως στην άσφαλτο, αλλά και σε ήπιους χωματόδρομους και αναζητούν υψηλά επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και μεγάλης διάρκειας ζωής του ελαστικού. Η προηγμένη σύνθεση γόμας με πυρίτιο συμβάλλει στη μείωση της αντίστασης κύλισης, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.