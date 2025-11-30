Formula 1: Το αυτογκόλ της McLaren, το λάθος του Antonelli που έσωσε τον Norris και ο μάγκας Verstappen

Όσα συνέβησαν στο σημερινό, βραδινό Grand Prix της Formula 1 στο Κατάρ, δύσκολα μπορείς να τα βρεις μαζεμένα.

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε έναν ακόμα αγώνα εξαιτίας του ταλέντου του, αλλά και της στρατηγικής της Red Bull που δεν συγκρίνεται με της McLaren, που είναι πρωταθλήτρια από καιρό για το 2025.

Ο Ολλανδός ξεκίνησε 3ος, πέρασε αμέσως τον δεύτερο Νόρις της McLaren, και όταν μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα έπειτα από τη σύγκρουση Χούλκενμπεργκ – Γκασλί, μπήκε να αλλάξει ελαστικά, η McLaren δεν ακολούθησε την ίδια στρατηγική και έβαλε αυτογκόλ, όπως αποδείχθηκε.

Μάλιστα, ο Πιάστρι που τερμάτισε 2ος, και που είχε την pole position, είπε ότι η απώλεια της νίκης ήταν πιο οδυνηρή από τον διπλό αποκλεισμό Νόρις – Πιάστρι στο Λας Βέγκας, εξαιτίας παρατυπίας στα μονοθέσια.

Το λάθος του Αντονέλι, ο οποίος έναν γύρο πριν τον τερματισμό κι ενώ ήταν 4ος και πίεζε για την 3η θέση τον Σάινθ, έδωσε την ευκαιρία στον Νόρις να περάσει και να πάρει δύο παραπάνω πολύτιμους βαθμούς, που ίσως φανούν καθοριστικά για την έκβαση του πρωταθλήματος.

Ο Αντονέλι δικαιολογήθηκε ότι με τα σκληρά ελαστικά βγήκε εκτός πίστας, αλλά στη Red Bull είπαν ότι ήταν ανοησία και ότι το έκανε επίτηδες. Η Mercedes αντέδρασε αλλά η σκιά μένει, για το πώς μπορείς να κάνεις ένα αβίαστο λάθος.

Ο Φερστάπεν αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά μάγκας. Είναι απίστευτος οδηγός, ακραίος ορισμένες φορές στη συμπεριφορά του, αλλά αν η Red Bull δεν είχε θέματα με το στήσιμο του αυτοκινήτου στην αρχή του πρωταθλήματος, ίσως και φέτος να είχε πάρει το πρωτάθλημα νωρίτερα.

Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο Grand Prix στο Αμπού Ντάμπι, με τρεις οδηγούς να διεκδικούν τον τίτλο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από το 2010.

Τα σενάρια για το ποιος θα πάρει τον τίτλο είναι πολλά, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχει ο Νόρις που βρίσκεται 12 βαθμούς μπροστά από τον Φερστάπεν και 16 από τον Νόρις.

Όλα θα κριθούν στις κατατακτήριες δοκιμές του ερχόμενου Σαββάτου. Αν ο Νόρις πάρει την pole position δύσκολα θα χάσει τον τίτλο. Αν ο Πιάστρι είναι πρώτος, τότε θα έχει και το νου του στα μετόπισθεν, τι θα κάνουν οι άλλοι.

Αν ο Φερστάπεν ξεκινήσει πρώτος, θα βάλει μεγάλη πίεση στους οδηγούς της McLaren που έχουν δείξει ότι είναι επιρρεπείς στα λάθη.

Θα είναι κατατακτήριες ρώσικη ρουλέτα και Grand Prix με κομμένη την ανάσα.