Formula E: Εκπληκτικά στιγμιότυπα από τον πρώτο αγώνα της 12ης σεζόν στο Σάο Πάολο

Με νέας ηλεκτρικά μονοθέσια, νέους οδηγούς (Ερικσον, Μαλόνι, Ντρούγκοβιτς, Μάρτι), και νέες ομάδες (Citroen), το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula E ξεκίνησε από τη Βραζιλία.

Η 12η σεζόν με 17 αγώνες είχε θεαματικό ξεκίνημα, με πολλές επαφές, προσπεράσεις, τουμπάρισμα, κόκκινη σημαία, διακοπή αγώνα και πολλές ανακατατάξεις, που έφεραν οδηγούς από τις πίσω θέσεις να βρεθούν μπροστά και να ανέβουν στο βάθρο.

Τα καλύτερα στιγμιότυπα αποτυπώνουν την ένταση του αγώνα.

Επόμενος αγώνα στο Μεξικό, στις 10 Ιανουαρίου 2026.