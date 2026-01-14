Συμβαίνει τώρα:
Honda: Με ανανεωμένο «σήμα H» για να εξυπηρετήσει ανάγκες κινητικότητας σε όλο τον κόσμο

Θα εφαρμοστεί από μελλοντικά μοντέλα, από το 2027, μέχρι κι αντιπροσωπείες
New H Mark Symbol
New H Mark Symbol

Ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανασχεδιάζουν τα σήματά τους, προκειμένου να τα κάνουν πιο σύγχρονα ή και πιο ελκυστικά στο μάτι, χωρίς να χάσουν την ταυτότητά τους, κι έρχεται η Honda να κάνει τη δική της κίνηση,

Η Honda, λοιπόν, ανασχεδίασε το «Η» και θα το εφαρμόσει σταδιακά σε όλα τα μοντέλα της, από το 2027, αλλά και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών και των δραστηριοτήτων στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Με το ανανεωμένο σήμερα, η Honda θέλει να προσφέρει νέα αξία στους πελάτες της, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και τις έξυπνες τεχνολογίες.

Παράλληλα, το νέο σήμα ενσαρκώνει τον τρόπο με τον οποίο η Honda σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την περίοδο μετασχηματισμού που βιώνει αυτή τη στιγμή η αυτοκινητοβιομηχανία.

H Mark Basic Logo

Το σήμα «H», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1963, έχει υποστεί αρκετές σχεδιαστικές αλλαγές με την πάροδο των ετών, με αυτή την τελευταία έκδοση να σηματοδοτεί την άφιξη των ηλεκτρικών οχημάτων επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της Honda Σειράς 0. Ο σχεδιασμός αντιπροσωπεύει δύο απλωμένα χέρια, σηματοδοτώντας τη δέσμευση της Honda να αυξήσει τις δυνατότητες κινητικότητας και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

