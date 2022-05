H Alfa Romeo Tonale είναι διαθέσιμη για παραγγελίες στην Ελληνική αγορά με το πρόγραμμα “Tailor to fit 100” που εξασφαλίζει ότι ο αγοραστής θα διαμορφώσει το αυτοκίνητο σύμφωνα με τις ανάγκες του και θα το παραλάβει σε περίπου 100 ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας.

Η Tonale, το δυναμικό C-SUV με το οποίο η Alfa Romeo περνά στην εποχή της εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελληνική αγορά. Εστιάζοντας στην υψηλή ποιότητα του προϊόντος, αλλά και των υπηρεσιών, η Alfa Romeo προσφέρει το νέο της μοντέλο με μια σειρά ξεχωριστών χαρακτηριστικών. Η νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου Giambattista Vico της Stellantis στο Pomigliano d’Arco (Νάπολη) όπου κατασκευάζεται η Tonale, εφαρμόζει προηγμένες μεθόδους κατασκευής και ελέγχου ποιότητας, ενώ ο πλούσιος εξοπλισμός που χαρακτηρίζει όλες τις εκδόσεις του μοντέλου και οι επιλογές στη σχεδίαση της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέπουν το σημαντικό περιορισμό του χρόνου που μεσολαβεί από την παραγγελία μέχρι και την παράδοση του αυτοκινήτου στον πελάτη.

Πλούσιος εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις

Η γκάμα τις Tonale περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές εκδόσεις με ξεχωριστό χαρακτήρα αλλά κοινό τόπο τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Super και Sprint που εστιάζουν στο νεανικό χαρακτήρα με αναφορές στο σπορ προφίλ της μάρκας, την έκδοση Ti που τονίζει το μοναδικό Ιταλικό στιλ και την έκδοση Veloce που αποτελεί την απόλυτη έκφραση της δυναμικής προσωπικότητας μιας Alfa Romeo. Ειδικά για το λανσάρισμα του μοντέλου, διαθέσιμη θα είναι και η EdizioneSpeciale, μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής με ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Ανεξάρτητα από την επιλογή έκδοσης, οι αγοραστές της Tonale θα απολαμβάνουν στο βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου τους εκτός των άλλων:

Αυτόματο κιβώτιο που ανάλογα με την έκδοση προσφέρει την επιλογή και των εντυπωσιακών σταθερών paddlesαπό αλουμίνιο πίσω από το τιμόνο για «χειροκίνητες» αλλαγές.

Φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full-LED

Διζωνικό αυτόματο κλιματισμό

Ψηφιακό πίνακα οργάνων “Cannocchialle” με οθόνη 12,3’’ FullTFT

Σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής HD 10,25’’, υπηρεσία AmazonAlexa και υπηρεσίες συνδεσιμότητας για έλεγχο λειτουργιών του αυτοκινήτου από απόσταση.

Πλήρες πακέτο συστημάτων προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης (ADAS)

Ζάντες ελαφρού κράματος (18’’, 19’’ ή 20’’) με σχεδίαση εμπνευσμένη από τους κλασσικούς τροχούς “telephonedial” της μάρκας.

Προηγμένα μηχανικά σύνολο και τεχνικά χαρακτηριστικά

Με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σπορ οδηγικής αίσθησης για τον 21ο αιώνα, η Tonale εφοδιάζεται με μια σειρά τεχνικών στοιχείων που εξασφαλίζουν τη μοναδική αίσθηση μιας Alfa Romeo και παράλληλα κορυφαία αποδοτικότητα σε κάθε διαδρομή:

Νέοι κινητήρες Hybrid 48 V : Το υβριδικό σύνολο των 48V συνδυάζει το νέο Turbo βενζινοκινητήρα των 1.5 λίτρων που λειτουργεί στον κύκλο Miller και έχει απόδοση 130 ή 160 ίππων (αποκλειστική έκδοση για την Alfa Romeo με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας VGT), με δύο ηλεκτροκινητήρες (P1 BSG και P2), ο δεύτερος εκ των οποίων βρίσκεται τοποθετημένος πριν το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο συγκεκριμένος ηλεκτροκινητήρας προσφέρει επιπλέον απόδοση 20 ίππων και έχει τη δυνατότητα κίνησης της Tonale αμιγώς ηλεκτρικά.

Η ταχύτερη κρεμαγιέρα στην κατηγορία των C – SUV : Με λόγο σχέσης 13,6:1, το σύστημα διεύθυνσης της Tonale είναι το πιο άμεσο και ακριβές στην κατηγορία, προσφέροντας ακαριαία απόκριση του αυτοκινήτου στις εντολές του οδηγού.

Ανεξάρτητη ανάρτηση με αμορτισέρ τεχνολογίας FSD και " Alfa Active Suspension " (προαιρετικά): Με φαρδύτερα μετατρόχια και ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση για να προσφέρει σπορ αίσθηση χωρίς καμία παραχώρηση στον τομέα της άνεσης, η Tonale εφοδιάζεται σε όλες τις εκδόσεις της με αμορτισέρ τεχνολογίας FSD (Frequency Selective Damping), ενώ προαιρετικά διαθέσιμη είναι και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση "Alfa Active Suspension".

Σύστημα πέδησης brake – by – wire : Για χαμηλότερο βάρος, αμεσότερη απόκριση, ιδανική συνεργασία με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας και υψηλότερη απόδοση πέδησης, η Tonale, εφοδιάζεται με το σύστημα IBS (brake-by-wire) που αξιοποιεί δίσκους σε όλους τους τροχούς και εμπρός δαγκάνες της Brembo.

Σύστημα παραμετροποίησης D.N.A.: Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του (Dynanic, Natural, Advance Efficiency) αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στη λειτουργία του κινητήρα, του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, της ενεργής ανάρτησης και των συστημάτων πέδησης και διεύθυνσης.

Καινοτόμες υπηρεσίες

Ο πλούσιος εξοπλισμός και το υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο της Tonale υποστηρίζεται από μια εξίσου εντυπωσιακή επιλογή υπηρεσιών και προνομίων. Ακολουθώντας την premium στρατηγική παραγωγής των Giulia και Stelvio, η Tonale είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα “Tailor to fit 100”, μέσω του οποίου ο χρόνος μεταξύ της διαμόρφωσης και παραγγελίας του αυτοκινήτου από τον αγοραστή μέχρι την παράδοση περιορίζεται στις 100 ημέρες. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα χρηματοδότησης “Drive Now” -που επίσης είναι διαθέσιμο και για τις Giulia και Stelvio- επιτρέπει στον αγοραστή να αποκτήσει την Tonale με δόση από 274ευρώ/μήνα, προσφέροντας παράλληλα και ιδιαίτερη ευελιξία στις επιλογές κτήσης και ανταλλαγής. Τέλος, σε παγκόσμια πρώτη στο χώρο του αυτοκινήτου, η Tonale εφοδιάζεται με το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό NFT (Non Fungible Token), το οποίο -εφόσον το επιθυμεί ο αγοραστής- δημιουργεί ένα λεπτομερές και αδιάβλητο ημερολόγιο χρήσης/συντήρησης του αυτοκινήτου που ενισχύει σημαντικά την υπολειμματική του αξία. Σε αυτό συμβάλει και η 5ετης εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει το μοντέλο και έχει ισχύ έως 200.000χλμ., αλλά και η αντίστοιχης ισχύος υπηρεσία οδικής βοήθειας.

Η νέα Alfa Romeo Tonale είναι άμεσα διαθέσιμη για παραγγελίες στο Επίσημο Δίκτυο της μάρκας. Άμεσα ξεκινά η παραγωγή των συνόλων με το νέο υβριδικό σύνολο των 48V (130hp και 160hp VGT), ενώ η παραγωγή της diesel έκδοσης με τον κινητήρα 1.6MTJ των 130hp αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του καλοκαιριού με τις πρώτες αφίξεις να προσδιορίζονται για τον προσεχή Οκτώβριο. Στο τέλος της χρονιάς αναμένεται και η παρουσίαση της Plug-in Hybrid έκδοσης Tonale PHEV Q4 απόδοσης 275 ίππων που θα ολοκληρώσει τη γκάμα του μοντέλου.

*H τιμή περιλαμβάνει προωθητική ενέργεια