Η FIAT έχει πάρει τη στρατηγική απόφαση να καταργήσει το γκρι χρώμα από τη διαθέσιμη παλέτα των μοντέλων της, όπως εξηγεί ο Olivier Francois, Chief Executive Officer της μάρκας και Chief Marketing Officer του ομίλου Stellantis.

Από τον Ιούνιο του 2023 δεν παράγονται πλέον FIAT βαμμένα στο συγκεκριμένο χρώμα, αφού ο κόσμος «Δε χρειάζεται άλλα γκρι αυτοκίνητα».

Το εξηγεί μάλιστα καθισμένος στη θέση του οδηγού ενός FIAT 600e που «βουτάει» σε μια τεράστια δεξαμενή με πορτοκαλί χρώμα, πρωταγωνιστώντας σε ένα φιλμ διάρκειας 1’ 50”.

Η απήχησή του ήταν εντυπωσιακή αφού ξεπέρασε τις 10 εκατ. προβολές στο YouTube σε μόλις 3 μήνες, ενώ το όλο εγχείρημα καταλήγει στο μότο: “Italy, The land of colors. FIAT, The brand of colors”.

Το φιλμ ονομάζεται “No more Grey” και δημιουργήθηκε από το πρακτορείο του Leo Burnett, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Twister Film.

Ήταν υποψήφιο στα βραβεία Art Directors Club Italiano -ένα θεσμό για την ποιότητα και την δημιουργικότητα των διαφημίσεων στην Ιταλία- όπου κέρδισε τρεις διακρίσεις: Την πρώτη θέση στην κατηγορία «Εταιρική Επικοινωνία», τη δεύτερη στην κατηγορία «Ταινίες» και την τρίτη στην «Social/DigitalPR».

Πίσω από την νέα στρατηγική της FIAT κρύβεται η απόφαση της μάρκας να υποστηρίξει σφαιρικά τον νεανικό και ευχάριστο χαρακτήρα που υιοθετούν όλα τα μοντέλα της, ξεκινώντας από τα 500 Hybrid και Panda Hybridπου είναι ετοιμοπαράδοτα και συνοδεύονται από όφελος €1.200 χάρη στην προωθητική ενέργεια Eco Bonus.