Διπλή διάκριση πέτυχε η Ford Pro, κατακτώντας τα βραβεία International Van of the Year (IVOTY) και International Pick-up Award (IPUA) με τα νέα Transit Custom και Ranger.

Σε συνέχεια των διπλών διακρίσεων του 2013 και του 2020, η Ford Pro κερδίζει φέτος τα βραβεία IVOTY και IPUA για τρίτη φορά μέσα στην ίδια χρονιά, όντας σήμερα ο μοναδικός κατασκευαστής με ένα τέτοιο επίτευγμα στο παλμαρέ του.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ειδικής τελετής που έλαβε χώρα στα πλαίσια της Έκθεσης Επαγγελματικών Οχημάτων Solutrans στη Λυών της Γαλλίας, επισφραγίζοντας την ηγετική θέση της Ford Pro στην ευρωπαϊκή αγορά Επαγγελματικών Οχημάτων.

Παραλαμβάνοντας τα βραβεία εκ μέρους της Ford Pro, ο Tim Slatter, vice president of Product Programs, Ford, δήλωσε: «Είναι μία στιγμή υπερηφάνειας για τις ομάδες της Ford σε όλο τον κόσμο που προσπαθούν να προσφέρουν στους πελάτες μας προϊόντα με γνώμονα την ποιότητα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η κριτική επιτροπή αναγνώρισε τη δύναμη των πιο πρόσφατων επαγγελματικών οχημάτων μας, τα οποία κατασκευάστηκαν με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς».

Το Transit Custom κατακτά τον τίτλο IVOTY

Μια επιτροπή ειδικών την οποία απαρτίζουν 25 δημοσιογράφοι με ειδίκευση στα επαγγελματικά οχήματα ανέδειξε το ολοκαίνουργιο Transit Custom 1,2 της Ford Pro ως νικητή του IVOTY 2024. Η νέα γενιά του κορυφαίου στην κατηγορία 3 βαν μοντέλου της Ford Pro ξεκίνησε να πωλείται σε όλη την Ευρώπη νωρίτερα φέτος, προσφέροντας τη μεγαλύτερη επιλογή εκδόσεων που έχει υπάρξει ποτέ. Βασιζόμενο στα επιτεύγματα που έθεσαν οι προκάτοχοί του στον τομέα της παραγωγικότητας, το νέο μοντέλο εισάγει μοναδικά, ψηφιακά χαρακτηριστικά με επίκεντρο τον πελάτη όπως το 5G modem για ταχύτατη συνδεσιμότητα, 4 οι ενημερώσεις λογισμικού για περισσότερες από 30 λειτουργίεςτου οχήματος, το Delivery Assist που μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από 20 δευτερόλεπτα ανά στάση, το Alexa-Built-in, 5 το ανακλινόμενο τιμόνι και το ευέλικτο αμάξωμα MultiCab.

Ο Hans Schep, general manager, Ford Pro Europe, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που η κριτική επιτροπή του IVOTY απένειμε αυτό το σημαντικό βραβείο στο ολοκαίνουργιο Transit Custom. Ως το βαν μοντέλο ενός τόνου που συγκεντρώνει την προτίμηση των Ευρωπαίων πελατών, το ολοκαίνουργιο Transit Custom έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται στις ευρέως φάσματος ανάγκες τους. Μαζί με το βραβευμένο ντίζελ κινητήρα μας, οι πελάτες μας σύντομα θα έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής ηλεκτρικών και PHEV εκδόσεων. Κάθε μοντέλο είναι γεμάτο καινοτομίες και προσφέρει ταχύτατη συνδεσιμότητα με το πακέτο λογισμικού της Ford Pro για τη λειτουργία, τη φόρτιση και την παραγωγικότητα, ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις των πελατών μας να αναπτυχθούν.»

Ο Jarlath Sweeney, πρόεδρος του International Van of the Year, δήλωσε: «Μπράβο στο Ford Transit για τον τίτλοInternational Van of the Year Award 2024. Είναι η πέμπτη φορά που το Ford Transit κερδίζει το IVOTY, το οποίο απέσπασε για πρώτη φορά το 2001 και κατόπιν το 2007. Αμέσως μετά το λανσάρισμά της, η ανεξάρτητη παραλλαγή του μοντέλου ενός τόνου – Transit Custom – εξασφάλισε τον τίτλο το 2013, το 2020 και τώρα για το 2024. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα».

Το Transit Custom ήταν το Νο.1 σε πωλήσεις βαν ενός τόνου στην Ευρώπη πέρυσι 3, καθώς και το δημοφιλέστερο όχημα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά για το 2021 και το 2022. Το ολοκαίνουργιο μοντέλο παράγεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο συναρμολόγησης Yeniköy της Ford Otosan στην Τουρκία.

Το Ranger κερδίζει το περίοπτο βραβείο στην κατηγορία pickup

Μετά από επίπονες δοκιμές εντός και εκτός δρόμου στην Ελλάδα νωρίτερα φέτος, η κριτική επιτροπή του IPUA, παρέδωσε το στέμμα στο Ford Ranger 6,2 για τρίτη φορά – προσθέτοντας ένα νέο ρεκόρ στην ιστορία του μοντέλου.

Το Ranger – το πιο παγκόσμιο μοντέλο της Ford που αγαπήθηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή στην Ευρώπη – αναπτύχθηκε από μηχανικούς και σχεδιαστές στο κέντρο μηχανολογίας της Ford στην Αυστραλία και κατασκευάζεται σε έξι εργοστάσια της Ford σε τέσσερις ηπείρους Το Ranger είναι το pickup με τις περισσότερες πωλήσεις στη Γηραιά Ήπειρο τα τελευταία οκτώ χρόνια και αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των πωλήσεων όλων των pickup στην Ευρώπη. 3

Οι εκτός δρόμου ικανότητες του ολοκαίνουργιου μοντέλου, 7 οι αναβαθμισμένες επιδόσεις του στο δρόμο και τα κορυφαία επίπεδα συνδεσιμότητας και τεχνολογίας καθιστούν το Ranger εξίσου δημοφιλές τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ιδιώτες. Η Ford Pro ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή της να διαθέσει το μοντέλο και σε έκδοση PHEV 8 – το πρώτο pickup με plug-in hybrid σύστημα κίνησης στην Ευρώπη – που συνδυάζει την δυνατότητα ηλεκτροκίνησης με την ευελιξία του Ranger για κάθε είδους εργασία.

Το Ranger επιλέχθηκε ως νικητής από μία κριτική επιτροπή δημοσιογράφων του ειδικού Τύπου από την Ευρώπη, καθώς και από τη Νότια Αφρική, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της Ford στο Silverton, στο οποίο κατασκευάζεται το Ranger για την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Hans Schep δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς που το Ford Ranger αναγνωρίστηκε από την κριτική επιτροπή του IPUAγια τρίτη φορά, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική του απήχηση ως το αγαπημένο pickup της Ευρώπης τα τελευταία οκτώ χρόνια. Το νέο Ford Ranger διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα εκδόσεων μέχρι σήμερα, προσφέροντας στους πελάτες πολιτισμένη συμπεριφορά στο δρόμο και κορυφαίες ικανότητες εκτός δρόμου, ανάλογα με τις απαιτήσεις τις εργάσιμες ημέρες και τα Σαββατοκύριακα. Είναι έτοιμο για δουλειά και διασκέδαση».

Ο Jarlath Sweeney, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του International Pick-up Award, δήλωσε: «Η Ford πέτυχε τώρα ένα χατ-τρικ εξασφαλίζοντας τρία International Pick-up Awards με το best-seller Ranger. Σε αυτή την έβδομη διοργάνωση του IPUA, η έκτη γενιά του Ranger έρχεται να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στις επιτυχίες του 2013 και του 2020. Συγχαρητήρια στην παγκόσμια ομάδα εξέλιξης της Ford για τη δημιουργία αυτού του εξαιρετικού οχήματος».

