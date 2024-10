Η Lynk & Co φέρνει το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο

Η Lynk & Co, του κινεζικού ομίλου Geely, μετά το λανσάρισμα, και στην Ελλάδα, του plug-in hybrid μοντέλου της 01, φέρνει το πρώτο τρίμηνο του 2025 το δεύτερο μοντέλο της, το αμιγώς ηλεκτρικό 02, με τιμές από 35.495 ευρώ.

Το πρώτο ηλεκτρικό της Lynk & Co για την Ευρώπη, έχει coupe χαρακτηριστικά, με 4,46μ. μήκος, 1,84μ. πλάτος, 1,57μ. ύψος., και αρκετά ιδιαίτερο σχεδιαστικό ύφος, όπου απουσιάζουν τα μεγάλα φωτιστικά σώματα, σε αντίθεση με τις ακμές που είναι πολλές στο αμάξωμα.

Το 5θυρο οικογενειακό μοντέλο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα και δημιουργήθηκε στο global design studio της Lynk & Co στο Γκέτεμποργκ.

Το 02 διαθέτει ένα προηγμένο ψηφιακό πιλοτήριο και εύχρηστους εσωτερικούς χώρους κατασκευασμένους από ανακυκλωμένα υλικά.

Μέσα στην καμπίνα, ο πίνακας οργάνων δύο επιπέδων πιέζεται προς τα εμπρός για να ενισχύσει την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ το πορτ-μπαγκάζ προσφέρει 410 λίτρα αποθηκευτικού χώρου.

Με μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας 66kWh NMC, χαρίζει εξαιρετική αυτονομία έως 445χλμ., παράγοντας μέγιστη ισχύ (272 ίππους) 200kW και ροπή 343 Nm.

Διαθέτει 4 οδηγικά προφίλ, ανάλογα τη διάθεση του οδηγού: ECO mode, Comfort Mode, Sport Mode και Individual Mode, επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει τελική ταχύτητα έως 180 χλμ./ώρα.

Με προηγμένο ψηφιακό πιλοτήριο, κομψό εσωτερικό από ανακυκλωμένο υλικό και τηλεχειριστήριο, διαθέτει διασκεδαστικά χαρακτηριστικά, όπως όταν ανοίγοντας τη θύρα ηλεκτρικής φόρτισης που αποκαλύπτεται ένα αισιόδοξο μήνυμα «We’ve got the power!», ή όπως σηκώνοντας το καπό που δείχνει μια πινακίδα «Nope, No Engine Here».

Το δε «Hey Honk», είναι ένας νέος προσαρμόσιμος ήχος του οχήματος που φέρνει ένα σύνολο φιλικών ειδοποιήσεων που αλληλεπιδρούν με τους πεζούς και τους άλλους χρήστες του δρόμου, για να τους προστατεύει.

Το νέο Lynk & Co 02 εφοδιάζεται με πολλά χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων: είσοδο χωρίς κλειδί, αναγνώριση προσώπου, εφαρμογή στο smartphone, φωνητική αναγνώριση, ψηφιακό κλειδί, Car Sharing για κάποιον που θέλει να μοιραστεί το αυτοκίνητό του, κοινή χρήση ενέργειας για Vehicle-to-load (V2L) φόρτιση εξωτερικών συσκευών, όπως τα ηλεκτρικά σκούτερ, κάμερα ταξιδιού, οικοσύστημα βασισμένο στο cloud, συνδεσιμότητα 5G και διπλούς ασύρματους φορτιστές τηλεφώνου.

Καταλήγοντας, πλαισιώνεται από μια ολοκληρωμένη σουίτα τεχνολογιών αιχμής, με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) με 21 ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, όπως: Front Cross Traffic Alert (FCTA), Evasive Maneuver Assist (EMA), Lane Change Assist (LCAL Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Rear Collision Warning (RCW) και Intelligent Cruise Control (ICC).