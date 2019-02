Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει από το Maranello κάποια εκπληκτικά αυτοκίνητα, όπως η LaFerrari και η 488 Pista. Όμως πιστεύουμε ότι η J50 είναι ένα από τα πιο όμορφα μοντέλα που έχει δημιουργήσει η Ferrari. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, αφού η J50 έχει τιμηθεί με το μεγάλο σχεδιαστικό βραβείο Red Dot Best of the Best, το 2017.

Δημιούργημα του ίδιου του εργοστασίου και όχι του τμήματος παραγγελιών Special Projects, η Ferrari J50 είναι βασισμένη στην 488 Spider (δείτε δοκιμή και video) αλλά έχει ένα εντελώς διαφορετικό αμάξωμα τύπου Targa κι έχει κατασκευαστεί σε μόλις 10 κομμάτια για τον εορτασμό των 50 χρόνων της Ferrari στην Ιαπωνία. Διαβάστε περισσότερα στο drive.gr