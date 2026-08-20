Η Geely αναδεικνύεται η πιο καινοτόμος αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως

Τη Geely, που απέσπασε 209 βαθμούς, ακολούθησαν ο όμιλος Volkswagen (200 μονάδες, υποχώρησε στη δεύτερη θέση), η BYD (171 μονάδες), ο όμιλος SAIC, η BMW, η Tesla, η Mercedes-Benz, η Hyundai, η Renault και η General Motors.

Η φετινή, 22 η έκθεση, αξιολογεί τους κατασκευαστές σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2025, όσον αφορά στην καινοτομία στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης .

Το Center of Automotive Management , το ανεξάρτητο, επιστημονικό ινστιτούτο που εστιάζει στην έρευνα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κινητικότητας σε πραγματικές συνθήκες, και λειτουργεί εντός του Πανεπιστήμιου του Μπέργκις Γκλάντμπαχ, στη Γερμανία, παρουσίασε την ετήσια έκθεση «Electromobility Report 2026», στην κορυφή της οποίας φιγουράρει η Geely , για πρώτη φορά.

Η Geely ξεχώρισε όχι μόνο με την ποικιλία των καινοτομιών που βρίσκουν εφαρμογή σε μία τεράστια γκάμα μοντέλων της από όλες τις μάρκες της, συμπεριλαμβανομένης και της Zeekr, αλλά και με τις κορυφαίες τεχνικές προδιαγραφές: από τιμές-ρεκόρ ισχύος φόρτισης 450 kW έως δυνατότητα φόρτισης από 10 σε 80% σε μόλις 10,5 λεπτά.

Τα ευρήματα του Electromobility Report 2026, προέκυψαν ύστερα από αξιολόγηση των τάσεων και των καινοτομιών της αγοράς, μεταξύ 35 παγκόσμιων κατασκευαστών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV). Συνολικά, καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν 874 καινοτομίες σε επίπεδο γραμμής παραγωγής στον τομέα της ηλεκτροκίνησης μεταξύ 2020 και 2025. Μόνο το 2025, εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν 162 καινοτομίες, με τους ομίλους να κατακτούν βαθμούς στις κατηγορίες «αυτονομία», «απόδοση φόρτισης», «κατανάλωση» και «οικοσύστημα ηλεκτρικών οχημάτων».

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Η αξιολόγηση των καινοτομιών ηλεκτροκίνησης επικεντρώνεται στο τρίπτυχο που αποτελείται από την αυτονομία, την κατανάλωση ενέργειας και την ισχύ φόρτισης, παράμετροι που θεωρούνται βαρύνουσας σημασίας για την ηλεκτροκίνηση τόσο στην απόδοση του οχήματος όσο και την επιλογή του πελάτη.

Σημειώνουμε ότι η ύπαρξη καινοτομιών που σχετίζονται άμεσα με τον πελάτη (αυτονομία, ισχύς και χρόνος φόρτισης κ.λπ.) αποτελεί, μαζί με την τιμή, βασικούς παράγοντες αγοράς, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της καινοτομίας.

Καταλήγοντας, οι έξι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας καινοτομιών, είναι επίσης οι έξι κορυφαίοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, τόσο για ολόκληρο το έτος 2025 όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2026.