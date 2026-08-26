Η Revuelto SV είναι η πιο ισχυρή και η πιο γρήγορη σε επιτάχυνση Lamborghini παραγωγής

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αυτοκινήτου του Μοντερέι, η Lamborghini παρουσίασε το Revuelto SV, το πέμπτο μοντέλο που φέρει το εμβληματικό όνομα Super Veloce (SV).

Αντιπροσωπεύοντας την τελευταία εξέλιξη του θρυλικού σούπερ σπορ αυτοκινήτου V12 της Lamborghini, το Revuelto SV ενσαρκώνει την πιο αγνή έκφραση της φιλοσοφίας απόδοσης της μάρκας.

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Ο χαρακτηρισμός Super Veloce, που σημαίνει «Υπερταχύ», εισήχθη για πρώτη φορά το 1971 στη Miura SV, δημιουργώντας μια κληρονομιά που έχει καθορίσει τα μοντέλα V12 της Lamborghini για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Μετά την Miura SV ακολούθησαν η Diablo SV (1995), η Murciélago LP 670-4 Super Veloce (2009) και η Aventador SV (2015). Το Revuelto SV γίνεται το τελευταίο κεφάλαιο σε μια από τις πιο διάσημες γενεαλογίες της Lamborghini.