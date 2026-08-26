Η Revuelto SV είναι η πιο ισχυρή και η πιο γρήγορη σε επιτάχυνση Lamborghini παραγωγής

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αυτοκινήτου του Μοντερέι, η Lamborghini παρουσίασε το Revuelto SV, το πέμπτο μοντέλο που φέρει το εμβληματικό όνομα Super Veloce (SV).
Αντιπροσωπεύοντας την τελευταία εξέλιξη του θρυλικού σούπερ σπορ αυτοκινήτου V12 της Lamborghini, το Revuelto SV ενσαρκώνει την πιο αγνή έκφραση της φιλοσοφίας απόδοσης της μάρκας.
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Ο χαρακτηρισμός Super Veloce, που σημαίνει «Υπερταχύ», εισήχθη για πρώτη φορά το 1971 στη Miura SV, δημιουργώντας μια κληρονομιά που έχει καθορίσει τα μοντέλα V12 της Lamborghini για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.
Μετά την Miura SV ακολούθησαν η Diablo SV (1995), η Murciélago LP 670-4 Super Veloce (2009) και η Aventador SV (2015). Το Revuelto SV γίνεται το τελευταίο κεφάλαιο σε μια από τις πιο διάσημες γενεαλογίες της Lamborghini.
Με συνδυασμένη ισχύ 1.050 ίππων, το Revuelto SV είναι η πιο ισχυρή και πιο γρήγορη σε επιτάχυνση Lamborghini παραγωγής που κατασκευάστηκε ποτέ στη Σαντ’ Αγκάτα Μπολονέζε. Με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα V12 σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες και μια νέα μπαταρία υψηλής απόδοσης, επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα που υπερβαίνει τα 345 χλμ./ώρα. Με 49 ίππους περισσότερους από το Revuelto και βελτιστοποιημένη αεροδυναμική που προσφέρει μεγαλύτερη κάθετη δύναμη, πιο ακριβή χειρισμό και βελτιωμένη απόδοση σε χρόνο γύρου κατά την οδήγηση στην πίστα, το Revuelto SV προωθεί τη στρατηγική υψηλών επιδόσεων της Lamborghini.
Το Revuelto SV μοιράστηκε τη σκηνή με το ντεμπούτο των Temerario Tricolore (θα αναφερθώ σε επόμενο θέμα) και Urus SE Performante, παρουσιάζοντας την πλήρη υβριδική γκάμα της Lamborghini. Το Temerario Tricolore τιμά την ιταλική κληρονομιά της Lamborghini μέσα από μια μοναδική προδιαγραφή Ad Personam εμπνευσμένη από την κατασκευαστική δεξιοτεχνία και το σχεδιασμό «Made in Italy», ενώ το Urus SE Performante είναι το ταχύτερο Super SUV στον κόσμο, με επιτάχυνση 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 312 χλμ./ώρα.