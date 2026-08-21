Η Tesla φέρνει το ηλεκτρικό φορτηγό Semi στην Ευρώπη

Τον Σεπτέμβριο, στην IAA Transportation στο Αννόβερο της Γερμανίας, στην κορυφαία έκθεση στον τομέα των μεταφορών, για logistics και επαγγελματικά οχήματα, η Tesla θα παρουσιάσει το Semi.
Η αμερικανική μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, πρόκειται να φέρει στην Ευρώπη ένα φορτηγό που ήδη κυκλοφορεί από το 2022 στις ΗΠΑ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, το πλήρως ηλεκτρικό ημιφορτηγό προσφέρεται σε δύο εκδόσεις.
Η Standard Range εφοδιάζεται με μπαταρία 548 kWh που φτάνει σε αυτονομία τα 523 χλμ., και αποδίδει ισχύ από τρεις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένους στον πίσω άξονα, που αγγίζει τους 1.088 ίππους.
Η έκδοση Long, με ίδια ισχύ, φέρει γιγαντιαία μπαταρία 822 kWh, με αυτονομία έως 805 χλμ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σημειώνουμε ότι σε γρήγορη φόρτιση Megacharger, για το 60% της μπαταρίας χρειάζονται 30 λεπτά της ώρας.
Πάντως, η Tesla θα αποκαλύψει τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού Semi στο Αννόβερο, οπότε μάλλον θα έχουμε διαφοροποιήσεις σε μπαταρίες και ισχύ.