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Η Tesla φέρνει το ηλεκτρικό φορτηγό Semi στην Ευρώπη

Πανίσχυρο, με έως 1.088 ίππους, με τεράστιες μπαταρίες και αυτονομία έως 805 χλμ.
tesla-semi
Δημήτρης Μπαλής
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Τον Σεπτέμβριο, στην IAA Transportation στο Αννόβερο της Γερμανίας, στην κορυφαία έκθεση στον τομέα των μεταφορών, για logistics και επαγγελματικά οχήματα, η Tesla θα παρουσιάσει το Semi.

Η αμερικανική μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, πρόκειται να φέρει στην Ευρώπη ένα φορτηγό που ήδη κυκλοφορεί από το 2022 στις ΗΠΑ.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, το πλήρως ηλεκτρικό ημιφορτηγό προσφέρεται σε δύο εκδόσεις.

tesla-semi

Η Standard Range εφοδιάζεται με μπαταρία 548 kWh που φτάνει σε αυτονομία τα 523 χλμ., και αποδίδει ισχύ από τρεις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένους στον πίσω άξονα, που αγγίζει τους 1.088 ίππους.

Η έκδοση Long, με ίδια ισχύ, φέρει γιγαντιαία μπαταρία 822 kWh, με αυτονομία έως 805 χλμ.

tesla-semi

Σημειώνουμε ότι σε γρήγορη φόρτιση Megacharger, για το 60% της μπαταρίας χρειάζονται 30 λεπτά της ώρας.

Πάντως, η Tesla θα αποκαλύψει τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού Semi στο Αννόβερο, οπότε μάλλον θα έχουμε διαφοροποιήσεις σε μπαταρίες και ισχύ.

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