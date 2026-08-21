Η Tesla φέρνει το ηλεκτρικό φορτηγό Semi στην Ευρώπη

Τον Σεπτέμβριο, στην IAA Transportation στο Αννόβερο της Γερμανίας, στην κορυφαία έκθεση στον τομέα των μεταφορών, για logistics και επαγγελματικά οχήματα, η Tesla θα παρουσιάσει το Semi.

Η αμερικανική μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, πρόκειται να φέρει στην Ευρώπη ένα φορτηγό που ήδη κυκλοφορεί από το 2022 στις ΗΠΑ.

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Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, το πλήρως ηλεκτρικό ημιφορτηγό προσφέρεται σε δύο εκδόσεις.