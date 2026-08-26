Η Volvo ειδοποιεί τους οδηγούς για τους κινδύνους που βρίσκονται μπροστά

Nέες λειτουργίες Connected Safety λανσάρει η Volvo για να ειδοποιεί τους οδηγούς για τους κινδύνους που βρίσκονται μπροστά, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν και να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον για μια 15ετία το έχω δει στην πράξη να λειτουργεί πιλοτικά από την Continental, ωστόσο και η Volvo διαθέτει αυτή τη τεχνολογία συνδεδεμένης ασφάλειας ήδη από το 2016, και επιτρέπει ειδοποιήσεις κινδύνου σε πραγματικό χρόνο με βάση δεδομένα που κοινοποιούνται από άλλα αυτοκίνητα.

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Ωστόσο τώρα, η τελευταία ενημέρωση λογισμικού εισάγει τέσσερις νέες ειδοποιήσεις: την «Ειδοποίηση Μεγάλου Ζώου» που μπορεί να προειδοποιεί άλλους οδηγούς εάν εντοπιστεί ένα μεγάλο ζώο στον δρόμο μπροστά ή κοντά σε αυτόν, την «Ειδοποίηση Ευάλωτου Χρήστη Οδού», που μπορεί να προειδοποιεί άλλους οδηγούς εάν εντοπιστούν πεζοί και ποδηλάτες μπροστά σε αυτοκινητόδρομους ή κοντά σε αυτούς, την «Ειδοποίηση Εργασιών Οδικής Κυκλοφορίας», που μπορεί να προειδοποιεί άλλους οδηγούς όταν εντοπιστούν έργα οδικής κυκλοφορίας μπροστά, και το «Accident Ahead Alert», που μπορεί να προειδοποιεί άλλους οδηγούς για ατυχήματα που βρίσκονται πιο μπροστά, χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από συνδεδεμένα αυτοκίνητα Volvo ή κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας.

Διαθέσιμα στα Volvo EX90, ES90 και EX60, αυτά τα χαρακτηριστικά διευρύνουν την ικανότητα του συστήματος να παρέχει σαφείς, έγκαιρες προειδοποιήσεις – ειδικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως σε δρόμους με στροφές ή κακές καιρικές συνθήκες. Αυτά συμπληρώνουν υπάρχοντα χαρακτηριστικά όπως το Slippery Road Alert και το Hazard Light Alert.

Στο πλαίσιο της ίδιας ενημέρωσης λογισμικού, οι οδηγοί των Volvo EX90 και ES90 θα μπορούν να απολαμβάνουν υποστήριξη Spatial Audio στο Apple CarPlay, ανεβάζοντας τη μουσική και τον ήχο στο επόμενο επίπεδο.

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Σήμερα, περισσότερα από 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα Volvo έχουν ενεργοποιήσει την συνδεδεμένη τεχνολογία ασφάλειας, μετατρέποντας τα καθημερινά ταξίδια σε μια συλλογική προσπάθεια ασφάλειας. Μέσω του οικοσυστήματος European Data for Road Safety, τα δεδομένα συναγερμού μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε αυτοκίνητα από άλλες μάρκες και εθνικά κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας, συμβάλλοντας σε ασφαλέστερους δρόμους για όλους.

«Βασισμένα σε δεκαετίες εμπειρίας μας στον πραγματικό κόσμο όσον αφορά την ασφάλεια, αυτές οι καινοτομίες αντιπροσωπεύουν ένα ακόμη βήμα προς το όραμά μας για μηδενικές συγκρούσεις», αναφέρει η Ασα Χάγκλουντ, επικεφαλής του Κέντρου Ασφάλειας Volvo Cars.

Καταλήγοντας, η Volvo Cars αναγνωρίστηκε πρόσφατα από την S&P Global Mobility ως η μόνη παλαιότερη αυτοκινητοβιομηχανία που έφτασε στην ικανότητα Επιπέδου 5 σε αυτοκίνητα που καθορίζονται από λογισμικό. Η τελευταία ενημέρωση λογισμικού αποτελεί παράδειγμα του πώς αυτά τα οχήματα συνεχίζουν να προσθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου.