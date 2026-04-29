Ιδού το νέο ηλεκτρικό ID. Polo των 25.000 ευρώ που έρχεται τον Σεπτέμβριο

Με το σύνθημα True Volkswagen, που θα μπορούσε να είναι και πολεμική ιαχή, η γερμανική μάρκα εξαπολύει τη δική της αντεπίθεση, στην επίθεση των Κινέζων κατασκευαστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που έφεραν ηλεκτρικά μοντέλα «χτυπώντας» τις τιμές.

Σε αυτή την αντεπίθεση η Volkswagen έχει στη γραμμή πυρός τα νέα της ηλεκτρικά μοντέλα, με πρώτο το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo, που μόλις αποκάλυψε, το οποίο με τιμολογιακή πολιτική από 25.000 ευρώ (αναμένεται να καθοριστούν επακριβώς οι τιμές στην Ελλάδα), επιθυμεί να διεισδύσει δυναμικά στην αγορά, ως προσιτή επιλογή.

Η συνέχεια αναμένεται ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς το 2027 θα λανσάρει και το επίσης ηλεκτρικό ID. 1, ένα αυτοκίνητο πόλης που θα κοστίζει από 20.000 ευρώ.

Ας μείνουμε στο σήμερα, με το νέο ID. Polo, το οποίο βασίζεται στη μεταβλητή πλατφόρμα MEB+, κι έχει μήκος 4,053μ., πλάτος 1,816μ.. και ύψος 1,530μ., ενώ με μεταξόνιο 2,600μ. προσφέρει καλύτερους χώρους στην καμπίνα σε σχέση με το θερμικό Polo, όπως και μεγαλύτερο πορτ-μπαγκάζ, με 441 λίτρα, έναντι 351 του Polo.

Στυλιστικά, το νέο ID. Polo είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive της Volkswagen, αντλεί έμπνευση από το πρώτο Golf, και αναγνωρίζεται αμέσως με τη φωτιστική του υπογραφή, με φωτεινή μπάρα από άκρη σε άκρη, LED φωτιστικά, και φωτιζόμενο λογότυπο.

Στην καμπίνα τα υλικά είναι υψηλής ποιότητας, φέρει διακοσμητικές ραφές στις επενδύσεις των θυρών και μικρά σήματα Volkswagen, Digital Cockpit 10 ιντσών, με διαγώνιο 26,0 εκ., οθόνη αφής στο νέο infotainment Innovision με 13 ίντσες (διαγώνιο 32,77 εκ)., πλήκτρα για τον κλιματισμό, περιστροφικό διακόπτη για το ηχοσύστημα, και σπορ τιμόνι δύο ακτίνων με χειριστήρια.

Το ID. Polo θα προσφέρεται σε προσθιοκίνητες εκδόσεις, σε τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) και 155 kW (211 PS), καθώς και σε δύο μεγέθη μπαταρίας. Οι εκδόσεις 85 kW (116 PS) και 99 kW (135 PS) θα εξοπλίζονται με μπαταρία LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού) καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, που χαρίζει αυτονομία έως 329 χλμ. (φορτίζει από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC). Η έκδοση των 155 kW (211 PS) θα τροφοδοτείται από μπαταρία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) καθαρής χωρητικότητας 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 454 χλμ. (σχεδόν ίδιο χρόνο φόρτισης).

Όλες οι εκδόσεις προσφέρουν λειτουργία one-pedal driving, δηλαδή χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού κι αφήνοντάς το επιβραδύνει μέχρι να σταματήσει πλήρως.

Σημειώνω ότι στο βασικό εξοπλισμό υπάρχει η τεχνολογία V2L, δηλαδή μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές με ισχύ έως 3,6 kW, είτε από την πρίζα 230 V στο εσωτερικό, είτε από την εξωτερική θύρα φόρτισης με ξεχωριστό αντάπτορα.

Το μοντέλο πλαισιώνεται από ένα ευρύ πακέτο σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, και θα είναι διαθέσιμο σε τρία επίπεδα εξοπλισμού.

Όπως ανέφερα και παραπάνω, οι προπωλήσεις στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν εντός του Μαΐου και οι παραδόσεις από τον Σεπτέμβριο.

Οι τιμές θα ξεκινούν από περίπου 20.000 ευρώ για τη βασική έκδοση με τη μικρή ιπποδύναμη και τη μικρή μπαταρία, βέβαια, αλλά ας περιμένουμε να καθοριστούν από την εισαγωγική εταιρεία.