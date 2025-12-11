Jaguar: Εννέα δεκαετίες με ένα τολμηρό πρωτότυπο

Για πρώτη φορά στο Λονδίνο βρέθηκε η SS Jaguar, το πρώτο αυτοκίνητο της Jaguar που έφερε το όνομά της και η πρωτότυπη Type 00, ειδικά σχεδιασμένη για την περίσταση του εορτασμού των 90 χρόνων.

Τα δύο αυτοκίνητα τα χωρίζουν 9 δεκαετίες, αλλά τα ενώνει το ίδιο όραμα, της αντισυμβατικότητας με την εποχή τους.

Η SS Jaguar, σε μια εποχή που τα περισσότερα βρετανικά αυτοκίνητα ήταν ψηλά και πρακτικά, εισήγαγε μια κομψή χαμηλή σιλουέτα με μακρύ καπό και ρέουσες γραμμές.

Από την άλλη, η Jaguar Type 00 είναι ένα πρωτότυπο μοντέλο με τολμηρές φόρμες και εντυπωσιακές αναλογίες, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας.

Από την SS Jaguar μέχρι την F‑Type, κάθε εποχή στην ιστορία της Jaguar είναι συνδεδεμένη με ένα εμβληματικό μοντέλο: XK120, E‑Type, F‑Type.

Το 2026 η μάρκα θα λανσάρει το πρώτο μοντέλο παραγωγής, της νέας της ιστορίας, ένα πολυτελές GT.