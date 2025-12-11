Driveit

Jaguar: Εννέα δεκαετίες με ένα τολμηρό πρωτότυπο

H βρετανική μάρκα γιορτάζει 90 χρόνια και το 2026 θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο
jaguar-90-years
Δημήτρης Μπαλής

Για πρώτη φορά στο Λονδίνο βρέθηκε η SS Jaguar, το πρώτο αυτοκίνητο της Jaguar που έφερε το όνομά της και η πρωτότυπη Type 00, ειδικά σχεδιασμένη για την περίσταση του εορτασμού των 90 χρόνων.

Τα δύο αυτοκίνητα τα χωρίζουν 9 δεκαετίες, αλλά τα ενώνει το ίδιο όραμα, της αντισυμβατικότητας με την εποχή τους.

Η SS Jaguar, σε μια εποχή που τα περισσότερα βρετανικά αυτοκίνητα ήταν ψηλά και πρακτικά, εισήγαγε μια κομψή χαμηλή σιλουέτα με μακρύ καπό και ρέουσες γραμμές.    

jaguar-90-years

Από την άλλη, η Jaguar Type 00 είναι ένα πρωτότυπο μοντέλο με τολμηρές φόρμες και εντυπωσιακές αναλογίες, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας.

jaguar-90-years

Από την SS Jaguar μέχρι την F‑Type, κάθε εποχή στην ιστορία της Jaguar είναι συνδεδεμένη με ένα εμβληματικό μοντέλο: XK120, E‑Type, F‑Type.

Το 2026 η μάρκα θα λανσάρει το πρώτο μοντέλο παραγωγής, της νέας της ιστορίας, ένα πολυτελές GT.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
111
72
56
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo