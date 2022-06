Ο Λιούις Χάμιλτον έδειχνε να υποφέρει, βγαίνοντας από το μονοθέσιο του, μετά το τέλος του Grand Prix του Μπακού. Ο πιλότος της Mercedes αγωνίστηκε με αφόρητους πόνους στην πλάτη και τα νέα που βγαίνουν για την κατάσταση του δεν είναι ενθαρρυντικά, ενόψει Kαναδά.

“Κρατιόμουν και δάγκωνα τα δόντια μου από τον πόνο στην πλάτη” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λιούις Χάμιλτον, μετά το τέλος του GP στο Αζερμπαϊτζάν, θέλοντας να δείξει το πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Λίγο πριν, ο 37χρονος Βρετανός πιλότος βγήκε με μεγάλη δυσκολία από το μονοθέσιο της Mercedes, κάθισε στο halo της W13 για να πάρει… ανάσες και εμφανίστηκε να πιάνει συνεχώς τη μέση του.

