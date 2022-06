Η Mercedes έχει ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν στη Formula 1, καθώς το μονοθέσιό της εμφανίζεται πολύ χειρότερο των περιστάσεων, όπως φάνηκε και στον αγώνα του Αζερμπαϊτζάν, όπου ο Λιούις Χάμιλτον έτρεξε με αφόρητους πόνους.

Ο Βρετανός εφτάκις πρωταθλητής βγήκε εμφανώς καταπονημένος από το μονοθέσιό του και η στιχομυθία του με την ομάδα ήταν χαρακτηριστική όσων έγιναν στο GP. “Λιούις όλοι ξέρουμε ότι οδηγείς ένα σκ@@@ αυτοκίνητο τώρα. Συγγνώμη για την πλάτη, θα βελτιωθούμε. Οδήγησες καλά” του είπε ο διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, με τον Χάμιλτον να απαντά: “Εξαιρετική δουλειά με την στρατηγική. Σίγουρα χρειαζόμαστε αλλαγές. Ευχαριστώ. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα όμως εξήγησε πιο αναλυτικά όσα συνέβησαν: “Κρατιόμουν και δάγκωνα τα δόντια μου από τον πόνο στην πλάτη. Με βοήθησε και η αδρεναλίνη. Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο που αισθάνεσαι, ειδικά στην ευθείας εδώ. Στο τέλος προσευχόμουν να τελειώσει. Αλλά ήμασταν σε πολύ καλή θέση. Τρίτη και τέταρτη θέση, εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Έκανε σπουδαία δουλειά η ομάδα με την στρατηγική.

Μόλις φτιάξουμε τις αναταράξεις θα είμαστε στο σωστό σημείο. Χάνουμε σίγουρα ένα δευτερόλεπτο από αυτό το πρόβλημα. Θα βρίσκομαι αύριο στο εργοστάσιο, θα έχουμε κάποιες καλές συζητήσεις και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε”.

Lewis struggling getting out the car. ☹️ pic.twitter.com/h2LWRL6dxj