Μέτρα αναβάθμισης μοντέλων BMW για το καλοκαίρι του 2024

Μια διευρυμένη γκάμα συστημάτων κίνησης, περισσότερος βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός και νέες ψηφιακές υπηρεσίες εμπλουτίζουν τις επιλογές και ενισχύουν την οδηγική απόλαυση στην οικογένεια μοντέλων BMW το καλοκαίρι του 2024.

Οι BMW Σειρά 2 Active Tourer, BMW X1 και BMW X2 θα διατίθενται με νέα παραλλαγή συστήματος κίνησης από τον Ιούλιο του 2024. Και τα τρία μοντέλα της premium compact κατηγορίας θα είναι πλέον διαθέσιμα με το Parking Assistant Professional. Όσα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με BMW Operating System 8.5 ή BMW Operating System 9 θα προσφέρουν περισσότερες επιλογές in-car gaming και My Modes. Θα είναι επίσης δυνατή η αλληλεπίδραση με τον προσωπικό βοηθό BMW Intelligent Personal Assistant σε επιπλέον γλώσσες.

Η λειτουργία αναζήτησης σταθμών φόρτισης για τα τρέχοντα ηλεκτρικά μοντέλα BMW έχει αναβαθμιστεί, είτε χρησιμοποιούνται τα συστήματα του ίδιου του αυτοκινήτου είτε το My BMW App.

Ένας τρίτος πετρελαιοκινητήρας θα προστεθεί στη γκάμα συστημάτων κίνησης για την BMW Σειρά 2 Active Tourer από τον Ιούλιο του 2024. Αποδίδοντας μέγιστη ισχύ 120 kW/163 hp και μέγιστη ροπή 400 Nm, ο κινητήρας που προορίζεται για τη νέα BMW 220d Active Tourer (κατανάλωση καυσίμου, μικτή: 4,9 – 4,5 l/100 km, εκπομπές CO2, συνδυαστικές: 128 – 117 g/km στον κύκλο WLTP, κατηγορία CO2: D) κατατάσσεται μεταξύ των δύο diesel μονάδων που είναι ήδη διαθέσιμοι για το compact πολυμορφικό.

Χάρη στην ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, ο τετρακύλινδρος κινητήρας των 2,0 λίτρων ξεχωρίζει τόσο για την άμεση απόδοση ισχύος όσο και για την υψηλή αποδοτικότητα. Το ηλεκτρικό μοτέρ του συστήματος κίνησης λειτουργεί ως μίζα/γεννήτρια που κινείται από τον στροφαλοφόρο άξονα και είναι ενσωματωμένος στο επτατάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη. Παράγοντας επιπλέον 15 kW/20 hp, μπορεί αφενός να μειώσει το φορτίο του πετρελαιοκινητήρα, αφετέρου να λειτουργεί σε συνδυασμό με αυτόν, ανάλογα με την περίπτωση. Η νέα BMW 220d Active Tourer επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 8,3 δευτερόλεπτα μέχρι την τελική τελική ταχύτητα των 220 km/h.

Μια ιδιαίτερα λεπτή ισορροπία μεταξύ οδηγικής απόλαυσης και κατανάλωσης καυσίμου έχει ήδη καταστήσει τον πετρελαιοκινητήρα 120 kW/163 hp δημοφιλή επιλογή στην BMW X1 σε συνδυασμό με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive. Από τον Ιούλιο του 2024 αυτή η μονάδα θα είναι διαθέσιμη και για το compact Sports Activity Vehicle σε πρωτοποριακή διάταξη FWD. Μέλος της τελευταίας γενιάς αρθρωτών κινητήρων του BMW Group, θα κάνει επίσης το ντεμπούτο του στην BMW X2, ομοίως με μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς. Επιταχύνει τόσο τη νέα BMW X1 sDrive20d (κατανάλωση καυσίμου, μικτή: 5,1 – 4,5 l/100 km, εκπομπές CO2, συνδυαστική τιμή: 133 – 117 g/km στον κύκλο WLTP, κατηγορία CO2: D) όσο και τη νέα BMW X2 sDrive20d (κατανάλωση καυσίμου, συνδυαστική: 5,1 – 4,5 l/100 km, εκπομπές CO2, συνδυαστικές: 133 – 119 g/km στον κύκλο WLTP, κατηγορία CO2: D) από τα 0 έως τα 100 km/h σε 8,5 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα των δύο μοντέλων είναι 210 km/h.

Από το καλοκαίρι του 2024, ο στάνταρ εξοπλισμός για τις BMW Σειρά 2 Active Tourer, BMW X1 και BMW X2 εμπλουτίζεται με θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, επενδύσεις M High-gloss Shadow Line και τη δυνατότητα χρήσης της Personal eSIM. Παράλληλα, ο βοηθός Parking Assistant Professional έχει προστεθεί στη λίστα επιλογών. Το σύστημα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη είσοδο και έξοδο από θέσεις στάθμευσης με έλεγχο εκτός του αυτοκινήτου, με τη βοήθεια ενός smartphone και του My BMW App. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει επίσης το Manoeuvre Assistant, με τον πελάτη να εκτελεί ελιγμούς απόστασης έως και 200 μέτρων ο καθένας – ενώ βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο, απλά μέσω smartphone. Τέλος είναι εφικτή η γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των μεθόδων ελέγχου, που σημαίνει ότι μόλις ξεκινήσει ένας ελιγμός στάθμευσης ή γενικός ελιγμός, μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή και να συνεχιστεί ξανά είτε από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος ελέγχου/χειρισμού είτε από το εξωτερικό με ένα smartphone.

BMW iDrive με QuickSelect: αναβάθμιση ψηφιακών λειτουργιών ελέγχου

Το καλοκαίρι του 2024 φέρνει επίσης βελτιώσεις για μια σειρά λειτουργιών ελέγχου που συγκεντρώνει το σύστημα BMW iDrive με QuickSelect. Στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με το BMW Operating System 9, το BMW Intelligent Personal Assistant θα επιτρέπει την επικοινωνία στα Πολωνικά και τα Ολλανδικά, ενώ τα Σουηδικά θα προστεθούν στις γλώσσες που υποστηρίζει το BMW Operating System 8.5. Την ίδια στιγμή, οι διαδραστικές γραφικές ενδείξεις στην κεντρική οθόνη θα αποκτήσουν και άλλα εικονίδια για ακόμα καλύτερη αλληλεπίδραση με τους επιβάτες. Το BMW Intelligent Personal Assistant χρησιμοποιεί αυτά τα σύμβολα για να δείξει ότι έχει κατανοήσει μια οδηγία που δίνεται σε φυσική γλώσσα. Μικρογραφίες εικόνων, διαθέσιμες μέσω των σχετικών widgets στην αρχική σελίδα, θα επιτρέπουν τώρα στον ‘Ψηφιακό βοηθό’ να προτείνει βίντεο οδηγιών χρήσης κάποιων λειτουργιών που μπορεί να παρακολουθεί ο πελάτης όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Η γκάμα των παιχνιδιών που είναι διαθέσιμα στο αυτοκίνητο μέσω της πλατφόρμας AirConsole διευρύνεται. Τα «Who Wants to Be a Millionaire?», «Starlit Kart», «Starlit Adventures» και «Trivia Crack» προστέθηκαν στη σειρά casual games που παίζονται είτε απευθείας στην οθόνη ελέγχου ή με ένα smartphone ως χειριστήριο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Για όσους ενδιαφέρονται, διαθέσιμο στο BMW ConnectedDrive Store θα είναι ένα ακόμα My Mode από το καλοκαίρι του 2024. Το νέο Silent Mode διατίθεται για τις BMW Σειρά 7, BMW iX, BMW Σειρά 5 Sedan και BMW Σειρά 5 Touring ως μέρος του πακέτου Connected Booster XL. Προσφέρεται επίσης για τις BMW Σειρά 2 Active Tourer, BMW X1 και BMW X2 με BMW Operating System 9 μέσω του BMW Digital Premium. Η λειτουργία Silent Mode δημιουργεί μια ήρεμη ατμόσφαιρα στην καμπίνα, ώστε να μπορεί ο οδηγός να παραμένει συγκεντρωμένος. Με σκοπό να περιοριστούν στο ελάχιστο επιρροές στην οδήγηση, απενεργοποιούνται πιθανοί περισπασμοί, όπως οι λειτουργίες ψυχαγωγίας και το οπτικό περιεχόμενο στην οθόνη ελέγχου. Το περιεχόμενο στην οθόνη πληροφοριών μειώνεται επίσης στο ελάχιστο. Στα αυτοκίνητα με λειτουργία μασάζ στα καθίσματα και ατμοσφαιρικό φωτισμό, οι λειτουργίες αυτές απενεργοποιούνται και τα ηλεκτρικά σκιάδια (εάν υπάρχουν) είναι κλειστά.

Στα αυτοκίνητα με BMW Operating System 8.5, το σύστημα πλοήγησης BMW Maps που βασίζεται στο cloud θα παρέχει πλέον πληροφορίες για χώρους στάθμευσης και ξεκούρασης κατά μήκος του προγραμματισμένου ταξιδιού στην επισκόπηση της διαδρομής. Στα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα, θα εμφανίζονται επίσης οι σταθμοί φόρτισης (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης διαθεσιμότητάς τους). Η επιλογή ενός σταθμού φόρτισης είναι τώρα ακόμα πιο εύκολη χάρη στην αναβαθμισμένη λειτουργία φίλτρου, όπου οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να εμφανίζονται μόνο σταθμοί από τους παρόχους που προτιμούν.

BMW X5 και BMW X6 με περισσότερο στάνταρ εξοπλισμό

Οι προσθήκες στον βασικό εξοπλισμό των BMW X5 και BMW X6 αναβαθμίζουν τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας στις καθημερινές διαδρομές και σε μακρινά ταξίδια. Το Driving Assistant θα ενταχθεί στον βασικό εξοπλισμό και των δύο μοντέλων από το καλοκαίρι του 2024. Η πιο πρόσφατη έκδοση του συστήματος περιλαμβάνει Lane Change Warning με ενεργή επιστροφή στη λωρίδα, προειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας πέδησης, και του συστήματος Exit warning.

Το επίσης στάνταρ σύστημα Lane Departure Warning στις BMW X5 και BMW X6 αντιδρά πλέον σε αντίθετα ερχόμενα οχήματα εάν διαπιστωθεί κίνδυνος σύγκρουσης. Το Driving Assistant Professional, με πρόσθετες λειτουργίες όπως το Steering και το Lane Control Assistant, θα αποτελεί πλέον μέρος του προαιρετικού πακέτου Innovation.

Νέες επιλογές εξατομίκευσης για το εξωτερικό και το εσωτερικό θα προσφέρονται με την BMW XM. Το Sports Activity Vehicle υψηλών επιδόσεων, το οποίο ακόμα και στη βασική του έκδοση αποτελεί μία ξεχωριστή πρόταση, μπορεί τώρα να εξατομικευτεί ακόμα περισσότερο ώστε να αντικατοπτρίζει το προσωπικό στυλ του πελάτη με στοιχεία όπως οι ζάντες ελαφρού κράματος M 23” σε σχήμα αστεριού, οι οποίες βάφονται τώρα σε Jet Black. Η BMW XM Label Red – η ισχυρότερη έκδοση του πρώτου ηλεκτροκίνητου μοντέλου υψηλών επιδόσεων της BMW M GmbH – μπορεί πλέον να παραγγελθεί σε εννέα επιπλέον εξωτερικά χρώματα, όπως BMW Individual Isle of Man Green metallic, BMW Individual Sao Paulo Gelb solid και BMW Individual Dravit Grey metallic. Από το καλοκαίρι του 2024, οι πελάτες που επιθυμούν να ενισχύσουν την αίσθηση της εξατομικευμένης πολυτέλειας στο εσωτερικό της BMW XM Label Red θα έχουν επίσης στη διάθεσή τους επιλογές BMW Individual Merino Leather ή BMW Individual Merino Leather με αποκλειστικά στοιχεία, σε δύο διαφορετικά χρώματα για κάθε περίπτωση.