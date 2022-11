Με το Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης (memory function), το ηλεκτρικό ID. Buzz της Volkswagen μαθαίνει νέους ελιγμούς στάθμευσης και μπορεί στη συνέχεια να τους επαναλάβει μόνο του.

Το Volkswagen ID. Buzz μπορεί να πραγματοποιεί υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο όταν πατηθεί για λίγο ο μοχλός των φλας. Μπορεί να χρησιμοποιήσει swarm data ή επίσης να μάθει επαναλαμβανόμενους ελιγμούς για την στάθμευση. Το Volkswagen ID. Buzzλανσάρεται με νέα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης που μπορούν να κάνουν την οδήγηση ακόμα πιο άνετη, ενώ παράλληλα αυξάνουν και την ασφάλεια. Αυτό είναι σύμφωνο με τη δέσμευση της Volkswagen να κάνει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες προσβάσιμες όσο νωρίτερα γίνεται σε μία διευρυμένη βάση πελατών.

«Στο ID. Buzz, το εμβληματικό σχέδιο συναντά την καινοτόμο τεχνολογία και αυτό αντικατοπτρίζεται στα νέα συστήματα άνεσης και υποβοήθησης του οδηγού. Κάνουμε το επόμενο βήμα προς τα εμπρός στον δρόμο προς την άκρως αυτοματοποιημένη οδήγηση με τη χρήση swarm data στο νέας γενιάς Travel Assist», εξηγεί ο Kai Grünitz, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen, αρμόδιος για την Εξέλιξη. «Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με τη δέσμευση της Volkswagen να προσφέρει τεχνολογία και καινοτομίες υψηλής ποιότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερα μοντέλα της».

Η Volkswagen χρησιμοποιεί πλήρως ενσωματωμένα συστήματα υποβοήθησης τελευταίας γενιάς στο ID. Buzz. Το προαιρετικά διαθέσιμο Travel Assist με swarm data και Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης (memory function) είναι τα καλύτερα παραδείγματα. Αυτά τα συστήματα μπορούν της να τοποθετηθούν προαιρετικά σε όλα τα άλλα νέα μοντέλα της σειράς ID., από το ID.3 και το ID.4 έως το ID.5.

Travel Assist με swarm data

Το προαιρετικό Travel Assist μπορεί να κρατά το όχημα στη λωρίδα, να διατηρεί σταθερή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και παράλληλα να εξασφαλίζει ότι το όχημα διατηρεί τη μέγιστη ταχύτητα που έχει ορίσει ο οδηγός (Adaptive Cruise Control- ACC). Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιεί το ενεργό σύστημα καθοδήγησης λωρίδας (Lane Assist) για αυτόν τον σκοπό. Αυτό το σύστημα κρατά σταθερά το όχημα στο μέσον της λωρίδας του. Το Travel Assist προσαρμόζεται στο στυλ οδήγησης του οδηγού και έτσι μπορεί να κρατήσει το όχημα πιο αριστερά ή πιο δεξιά στη λωρίδα αντί ακριβώς στο κέντρο. Το Travel Assist διαθέτει επίσης cruise control με λειτουργία πρόβλεψης (Predictive cruise control- pACC) καθώς και λειτουργία υποβοήθησης στις στροφές. Σε αυτή την περίπτωση, η ταχύτητα του οχήματος μπορεί να προσαρμοστεί στα νόμιμα όρια ταχύτητας και στην μορφή της διαδρομής (στροφές, κυκλικούς κόμβους κ.λπ.).

Οι νέες δυνατότητες του Travel Assist

Εάν είναι διαθέσιμα ανώνυμα swarm data από άλλα μοντέλα της Volkswagen, το νέο Travel Assistμπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μία καθορισμένη σήμανση λωρίδας δρόμου για να κρατήσει το όχημα στη λωρίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα υποβοήθησης μπορεί να είναι διαθέσιμο σε επαρχιακούς δρόμους χωρίς – για παράδειγμα – κεντρική διαγράμμιση λωρίδας. Η αποτελεσματικότητα του Travel Assist αυξάνεται ακόμη περισσότερο χάρη στην χρήση swarm data, βελτιώνοντας την άνεση και το επίπεδο υποβοήθησης προς τον οδηγό.

Swarm data από τον στόλο αυτοκινήτων της Volkswagen

Με τη χρήση swarm data, η Volkswagen κάνει το επόμενο βήμα προς την πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση. Τα ανώνυμα swarm data δημιουργούνται από αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα του Ομίλου Volkswagen. Για αυτό, ο στόλος των οχημάτων συλλέγει επίσης πληροφορίες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από την περιοχή γύρω από το όχημα – όπως γραμμές σήμανσης και οδικές πινακίδες – και μεταδίδει αυτόματα αυτές τις πληροφορίες στο cloud. Από εκεί, εξατομικευμένα δεδομένα αποστέλλονται στα συμμετέχοντα μοντέλα Volkswagen που κινούνται την ίδια στιγμή στα αντίστοιχα τμήματα της διαδρομής. Η βάση δεδομένων και τα data που διανέμονται αυξάνονται συνεχώς χάρη στον μεγάλο αριθμό οχημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας από τα 90 km/h

Όταν οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομους με ταχύτητες άνω των 90 km/h, το Travel Assist που χρησιμοποιεί Swarm data, μπορεί να υποστηρίξει ενεργά τις αλλαγές λωρίδας (Side Assist), εάν αυτό επιθυμεί ο οδηγός. Όταν ενεργοποιηθεί, η διαδικασία αλλαγής λωρίδας μπορεί να ξεκινήσει και να εκτελεστεί πατώντας το φλας. Για να ολοκληρωθεί η λειτουργία, οι αισθητήρες δεν πρέπει να έχουν εντοπίσει αντικείμενα γύρω από το όχημα και το τιμόνι πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει ότι τα χέρια του οδηγού βρίσκονται επάνω του. Στη συνέχεια, το ID. Buzz κατευθύνεται αυτόματα στην επιλεγμένη λωρίδα. Ο οδηγός μπορεί να επέμβει ανά πάσα στιγμή και να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος.

Το Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης

Το δεύτερο προαιρετικό σύστημα βοήθειας στο ID. Buzz είναι Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης. Αυτό το καινοτόμο σύστημα υποβοήθησης οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει στο όχημα έως και πέντε ατομικούς ελιγμούς στάθμευσης. Η λειτουργία μνήμης «θυμάται» τις διαδικασίες στάθμευσης σε ταχύτητες κάτω των 40 km/h και μπορεί να καλύψει αποστάσεις έως και 50 μέτρα. Αυτό επιτρέπει στο όχημα να σταθμεύει σε ανοιχτό χώρο ή γκαράζ, για παράδειγμα. Ο οδηγός πρέπει να σταθμεύσει το όχημα μόνο μία φορά και να αποθηκεύσει τη διαδικασία στάθμευσης. Το ID. Buzzμπορεί στη συνέχεια να επαναλάβει μόνο του τον ελιγμό στάθμευσης που έμαθε. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας.

Μετά την ενεργοποίηση στο μενού Parking, το Park Assist Plus μπορεί επίσης να αναζητήσει θέση στάθμευσης και να πραγματοποιήσει τον ελιγμό στάθμευσης. Όταν οδηγείτε δίπλα από χώρους στάθμευσης, το έξυπνο σύστημα υποβοήθησης εντοπίζει κατάλληλες παράλληλες θέσεις στάθμευσης με ταχύτητα έως και 40 km/h και κάθετες θέσεις στάθμευσης κινούμενο με ταχύτητα έως και 20 km/h. Ο οδηγός χρειάζεται μόνο να σταματήσει στην επιλεγμένη θέση στάθμευσης, να πατήσει το φρένο, να ενεργοποιήσει την λειτουργία και να παρακολουθήσει τη διαδικασία στάθμευσης.

Το σύστημα υποβοήθησης σταθμεύει το ID. Buzz με τη βοήθεια των αισθητήρων που παρακολουθούν τον περιβάλλοντα χώρο – στρίβει, επιταχύνει, φρενάρει και αλλάζει ταχύτητα. Μπορεί επίσης να συνεχίσει τους ελιγμούς στάθμευσης που έχουν ξεκινήσει από τον οδηγό και να τους ολοκληρώσει εάν είναι δυνατόν. Το σύστημα παρέχει επίσης υποστήριξη όταν το όχημα χρειαστεί να βγει από παράλληλους χώρους στάθμευσης.

Μεγάλη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού

Εκτός από το Travel Assist με swarm data και το Park Assist Plus με τη λειτουργία μνήμης, το ID. Buzzδιαθέτει επίσης άλλα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της οδηγικής ασφάλειας. Στο βασικό εξοπλισμό υπάρχουν τα ακόλουθα συστήματα υποβοήθησης: Υποστήριξη εκτροπής (Swerve support), Φρενάρισμα του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα όταν στρίβει, Σύστημα ειδοποίησης οδηγού (Driver Allert System), Aυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, Εμπρός υποβοήθηση με παρακολούθηση πεζών και ποδηλατών (Front Assist with Pedestrian and Cyclist Monitorin), Σύστημα διατήρησης λωρίδας Lane Assist, Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (DynamicRoad Sign Display) και την Λειτουργία ειδοποίησης για επερχόμενο κίνδυνο, όπου τα οχήματα ενημερώνονται μεταξύ τους για κρίσιμες καταστάσεις μέσω πρωτόκολλου επικοινωνίας Car2X. Προαιρετικά διατίθενται και άλλα συστήματα υποβοήθησης. Αυτά είναι το Adaptive Cruise Control ACCμε σύστημα stop & go (δείτε το Travel Assist για τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται), το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού με εσωτερική παρακολούθηση, το σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Advanced locking and starting system), το Park Assist Plus, το AreaView και το σύστημα αλλαγής λωρίδας Side Assist.