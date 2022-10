Ακολουθώντας πιστά τα χνάρια των Astra GSe και Astra Sports Tourer GSe , ήρθε τώρα η ώρα για το επόμενο δυναμικό μοντέλο από το νέο εξηλεκτρισμένο sub-brand της Opel: το Opel Grandland GSe.

Τα SUV υψηλών επιδόσεων συνδυάζουν την ταχύτητα ενός σπορ αυτοκινήτου με την ευελιξία και το στυλ. Προσφέρουν δυναμισμό και πρόσφυση σε όλους τους τροχούς και αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης για τους υποψήφιους αγοραστές. Αυτή τη στιγμή, προσφέρονται κατά κύριο λόγο στην premium κατηγορία, όμως με το νέο Opel Grandland GSe ένα SUV επιδόσεων θα κάνει σύντομα πρεμιέρα στη δημοφιλή κατηγορία των C-SUV.

«Το νέο Opel Grandland GSe είναι εξαιρετικά δυναμικό, ικανό και με εντυπωσιακή σχεδίαση. Είμαστε σίγουροι ότι θα προσελκύσει πελάτες οι οποίοι, εκτός από ηλεκτροκίνηση, αναζητούν και μια σπορ οδηγική εμπειρία από το SUV τους» δήλωσε ο CEO της Opel, Florian Huettl.

Το νέο Grandland GSe συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων και δύο ηλεκτροκινητήρες – έναν σε κάθε άξονα – για συνολική ισχύ έως 221 kW/300 hp (προκαταρκτικές τιμές κατανάλωσης WLTP, σταθμισμένα, μικτού κύκλου1: 1,3 l/100 km, 31-29 g/km CO 2 ). Το plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης καθιστά το Grandland GSe ένα ηλεκτρικό όχημα με μόνιμη τετρακίνηση, βέλτιστη πρόσφυση και κορυφαία στην κατηγορία επιτάχυνση από στάση. Η επιτάχυνση 0 – 100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,1 δευτερόλεπτα, θυμίζοντας επιδόσεις σπορ αυτοκινήτου, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 235 km/h (135 km/h με ηλεκτροκίνηση).

Οι βασικοί πυλώνες για τον εξαιρετικά δυναμικό και απολαυστικό χαρακτήρα του Opel Grandland GSe βρίσκονται στη μοναδική ρύθμιση των συστημάτων ανάρτησης και διεύθυνσης. Με γόνατα McPherson μπροστά και έναν άξονα πολλαπλών συνδέσμων πίσω, το σπορ SUV της Opel διαθέτει πιο σκληρά ελατήρια και αμορτισέρ με τεχνολογία KONI FSD ( F requency S elective D amping), που επιτρέπει διαφορετικά χαρακτηριστικά απόσβεσης με προτεραιότητα στον χειρισμό αντί για την άνεση.

Ως αποτέλεσμα, το Grandland GSe ανταποκρίνεται άμεσα και προβλέψιμα σε κάθε εντολή του οδηγού, ενώ διατηρεί την ίδια στιγμή τη χαρακτηριστική ευστάθεια της Opel στο φρενάρισμα, στις στροφές και στην Autobahn.

Η ‘Bold & Pure’ εξωτερική σχεδίαση του Grandland με το Opel Vizor αναδεικνύεται περαιτέρω με στιλιστικά στοιχεία που αποτελούν την υπογραφή GSe, όπως οι ζάντες αλουμινίου 19” οι οποίες είναι εμπνευσμένες από το βραβευμένο πρωτότυπο Manta GSe, ένας μοναδικός πίσω διαχύτης και το λογότυπο GSe στην πίσω πόρτα. Ένα ακόμα στοιχείο διαφοροποίησης είναι ότι το Grandland GSe θα διατίθεται προαιρετικά με μαύρο καπό.

Στο εσωτερικό, τα εμπρός καθίσματα ‘performance’ με επένδυση Alcantara και πιστοποίηση AGR αποτελούν μία ακόμα απόδειξη της αριστείας της Opel στον σχεδιασμό καθισμάτων. Χάρη στην πρόσθετη άνεση και στήριξη των εξαιρετικά εργονομικών καθισμάτων, ο οδηγός και ο συνοδηγός του Grandland GSe απολαμβάνουν μια δυναμική οδηγική εμπειρία, χωρίς να επιβαρύνεται η σπονδυλική τους στήλη.

Το εντυπωσιακό Grandland GSe αναμένεται στην Ελλάδα τον Μάιο του 2023.