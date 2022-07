Υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων: Η Volkswagen αναβάθμισε τον δημοφιλή κινητήρα βενζίνης 1.5 TSI και παρουσιάζει τώρα τη νέα του γενιά, τον TSI evo2, με τον οποίο εφοδιάζει ήδη τα πρώτα μοντέλα της στην Ευρώπη.

Ο νέος κινητήρας έχει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές CO2. Ο συμπαγής και πολύ μοντέρνος σε τεχνολογία τετρακύλινδρος κινητήρας θα είναι αρχικά διαθέσιμος με ισχύ 110 kW (150 PS), ενώ οι άλλες εκδοχές του 1.5 TSI evo2 θα ακολουθήσουν αργότερα. Το T-Roc και T-Roc Cabriolet θα είναι τα πρώτα μοντέλα που θα παραδοθούν με το νέο κινητήρα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα μέχρι το τέλος της χρονιάς.

«Ο 1.5 TSI είναι ένας κεντρικός πυλώνας της γκάμας κινητήρων της Volkswagen, καθώς κινεί πολλά μοντέλα παγκοσμίως, από το Τ-Cross έως το Passat Variant. Στην Volkswagen εξελίσσουμε διαρκώς αυτόν τον συμπαγή τετρακύλινδρο κινητήρα. Στη νέα γενιά του προσφέρει σημαντικά οφέλη ως προς την κατανάλωση καυσίμου και μία πολύ άμεση και δυναμική απόκριση» λέει ο Thomas Ulbrich, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen, υπεύθυνος για την Τεχνολογική Ανάπτυξη και επισημαίνει ότι: «Τα κυριότερα σημεία της τελευταίας έκδοσης περιλαμβάνουν το Active CylinderManagement ACTplus, μια μονάδα ελέγχου εκπομπών ρύπων τοποθετημένη πλέον κοντά στον κινητήρα και μία εξελιγμένη διαδικασία καύσης».

Τα νέα χαρακτηριστικά του EA 211 evo2 με μια ματιά. Στη νέα γενιά του 1.5 TSI, οι μηχανικοί έχουν μετακινήσει τον τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα και το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων πιο κοντά στον κινητήρα, σε μία ενιαία μονάδα ελέγχου εκπομπών των ρύπων. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ακόμα περισσότερο η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, ενώ παράλληλα προωθείται και η βιωσιμότητα, καθώς είναι εφικτή η μειωμένη χρήση πολύτιμων μετάλλων. Παράλληλα, δημιουργεί τις βάσεις για συμμόρφωση με τα μελλοντικά πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων.

Βασικό τεχνολογικό χαρακτηριστικό για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στο νέο κινητήρα 1.5 TSI evo2 είναι το βελτιωμένο «Σύστημα Ενεργής Διαχείρισης Κυλίνδρων» (Active Cylinder Managementsystem, ACTplus), το οποίο αποτελεί μία κοινή προσπάθεια εξέλιξης μεταξύ των εργοστασίων του Wolfsburg και του Salzgitter. Στο επίκεντρο αυτής της νέας εξέλιξης είναι η βελτίωση της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των δύο κυλίνδρων, έτσι ώστε η λειτουργία του συστήματος να είναι πιο ομαλή. Με το ACTplus, ο δεύτερος και ο τρίτος κύλινδρος δεν ενεργοποιούνται όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλά και μεσαία φορτία και ταχύτητες. Η μετάβαση από τη λειτουργία των δύο κυλίνδρων στους τέσσερις ή και αντίστροφα, είναι πλέον ελάχιστα αισθητή. Το σύστημα λειτουργεί αυξάνοντας την απόδοση στους ενεργούς κυλίνδρους, ενώ την ίδια στιγμή οι μεσαίοι κύλινδροι ακολουθούν χωρίς απώλειες και ενεργοποιούνται όταν πατηθεί πάλι το γκάζι, για πλήρη παροχή ισχύος.

Μαζί με τον υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας, ο 1.5 TSI διαθέτει και άλλα συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχει ψεκασμός υψηλής πίεσης που λειτουργεί έως και τα 350 bar, τα τοιχώματα των κυλίνδρων έχουν επίστρωση πλάσματος για μείωση των τριβών, ενώ τα πιστόνια με χυτούς αγωγούς ψύξης βελτιστοποιούν την καύση και αυξάνουν την απόδοση.

Σχεδιασμένος με το βλέμμα στο μέλλον. Οι κινητήρες TSI evo2 είναι σχεδιασμένοι για λειτουργία με καύσιμα που περιέχουν συστατικά τα οποία παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις και κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων. Επιπλέον είναι κατάλληλοι για χρήση σε διάφορα υβριδικά συστήματα. Για παράδειγμα είναι δυνατό να φθάσουν σε ισχύ έως και τα 200 kW (272 PS) σε ένα plug-in υβριδικό σύστημα.

Ο νέος κινητήρας συμπληρώνει την στρατηγική για την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η Volkswagenακολουθεί τον δρόμο προς τον απώτερο στόχο βιωσιμότητας και μηδενικού αποτυπώματος σε άνθρακα που ονομάζει «Δρόμο προς το Μηδέν» (Way to Zero). Και με τη στρατηγική ACCELERATE, η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να προωθεί την ηλεκτροκίνηση με γρήγορο και δυναμικό ρυθμό. Μέχρι το 2030, η Volkswagen σχεδιάζει τα ηλεκτρικά της μοντέλα να αποτελούν το 70% του συνόλου των πωλήσεών της. Παράλληλα όμως με την ηλεκτροκίνηση, κάποιοι σημαντικοί κινητήρες της εταιρείας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται, κι αυτό για δύο λόγους: Πρώτον, θα επιτρέψει σε αυτούς τους κινητήρες εσωτερικής καύσης να συμμορφώνονται με μελλοντικά παγκόσμια πρότυπα εκπομπών όπως το Euro 7 και δεύτερον, τα μοντέλα κινητήρων εσωτερικής καύσης της Volkswagenεξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε πολλές αγορές, ιδίως εκεί όπου η ηλεκτρική κινητικότητα προχωρά με αργούς ρυθμούς λόγω ελλείψεων και καθυστερήσεων στη δημιουργία υποδομών φόρτισης.

Ένας παγκόσμιος κινητήρας στην κορυφή της τεχνολογίας εδώ και δέκα χρόνια. Οι συμπαγείς κινητήρες TSI από την οικογένεια EA 211 (το ΕΑ είναι το γερμανικό ακρωνύμιο για τη σειρά εξέλιξης) είναι παγκόσμια best seller από το 2012. Κάθε χρόνο, η Volkswagen κατασκευάζει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια από αυτούς τους κινητήρες σε έντεκα εργοστάσιά της, σε τρεις ηπείρους. Στο ντεμπούτο τους το 2012, σε τρεις διαφορετικούς κυβισμούς, είχαν ήδη ενσωματώσει μία σειρά από χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας. Η επιμονή στην αυστηρή τήρηση της φιλοσοφίας για ελαφρά κατασκευή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του βάρους τους έως και 21 κιλά, σε σύγκριση με τους προκατόχους τους.

Η εξελιγμένη διαδικασία καύσης στους κινητήρες TSI–evo. Η προηγμένη διαδικασία καύσης είναι ήδη γνωστή από τον κινητήρα 1.5 TSI evo1. Η ίδια τεχνολογία χρησιμοποιείται επίσης και στη γενιά TSIevo2. Παράλληλα με τη βελτιστοποίηση της ψύξης του θαλάμου καύσης, καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση του κινητήρα είναι για ακόμα μια φορά η συνύπαρξη του Κύκλου Miller (με πρόωρο κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής σε συνδυασμό με υψηλή συμπίεση) με τουρμπίνα VTG μεταβλητής γεωμετρίας. Βασικός παράγοντας στη σχεδίαση αυτής της νέας γενιάς του κινητήρα ήταν η δυνατότητα ανάπτυξης και βελτιστοποίησής του με εξαρτήματα και λογισμικό που έχει εξελιχθεί και προέρχεται μέσα από την ίδια την Volkswagen.